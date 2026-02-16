ICE釋放催淚瓦斯 華女餐館老闆收留眾人「快進來」

Tracy王經營的越南餐館美香廚（My Huong Kitchen）。（谷歌地圖截圖）

為抗議移民暨海關執法局（ICE ）的執法行動，美國各地民眾走上街頭，表達自己的反對聲音。日前，明尼亞波利斯（Minneapolis）居民在街上抗議時，ICE施放催淚瓦斯，人們無處可躲，華裔 女老闆打開餐館大門提供避難所，「快進來，這裡安全」，這一舉動感動眾人。

據Today報導，Tracy王（Tracy Wong，音譯，Wong也可譯為黃）是越南 餐館美香廚（My Huong Kitchen）的老闆，她是一名越南華裔。當天大批民眾走上街頭，抗議ICE官員在執法行動中槍殺居民古德（Renee Nicole Good）。當時，抗議者與移民當局發生衝突，聯邦特工開槍打死明尼亞波利斯男子普雷蒂（Alex Pretti），並釋放催淚瓦斯驅散聚集人群。

Tracy王的餐館在Eat Street上，大多數商鋪因局勢緊張關門歇業，家人打電話讓Tracy回家，但她最終決定守在店內接聽電話。Tracy經營的越南餐館供應越南法棍麵包、珍珠奶茶、以及熱騰騰的牛肉河粉。她回憶說，那天向外望去，看到外面一片混亂，還冒著濃煙，「我的天哪，出事了。」

KARE-11電視台記者Samie Solina和Mitchell Yehl當時正在採訪普雷蒂遇害案的目擊者，他們突然看到ICE和邊境巡邏官員集中向某一區域前進。Solina回憶說，人群迅速散開，「從那一刻開始，一切陷入混亂」。Yehl表示，他腳下響起閃光彈的爆炸聲，周圍彌漫著大量催淚瓦斯。

Solina看到人們都在躲避催淚瓦斯，她感覺自己無法呼吸，「肺裡完全吸不進氧氣，以前從未經歷過，就是喘不過氣來，所以我只能跑。」撤離過程中，記者和民眾跑到Tracy的餐館附近。Solina回憶當時情景，「我在路邊嘔吐，旁邊還有一位男士也在嘔吐。」此時，Tracy打開餐廳大門，招呼眾人，「大家快進來，這裡安全。」Solina走進餐館時，Tracy給了她一個擁抱。Yehl把這一幕拍攝下來，這段視頻迅速在社交媒體上走紅。

當日，大約50至100名抗議者和路人湧入餐館，Tracy為他們提供茶水和熱騰騰的牛肉河粉。Yehl表示，「餐館女老闆收留我們，如果世界上真的有天使，那就是她。」事發幾天後，華女老闆的餐館收到來自全美乃至世界各地的支持電話，甚至有澳大利亞和加拿大的來電，人們稱讚Tracy的善舉。一位父親，當時在新聞畫面中看到女兒被催淚瓦斯包圍的畫面，趕緊衝往現場，但他後來接到女兒電話，說她平安無事，就在Tracy的越南餐館裡。

事發那天，當地氣溫低至零下6攝氏度。Tracy讓路人進來避寒，並免費提供熱茶。Solina回憶說，「能有這樣一位溫暖如母親的人邀請我們進來，我感到無比安慰。那一刻對我來說意義重大。」Tracy接受採訪時表示，希望大家都能幫助他人，注意安全，保持內心的平靜。