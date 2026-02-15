華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

洛杉磯縣警局局長盧納（Robert Luna）表示，近年犯罪手法日益精密，直言「百萬美元級」的重大竊案多非隨機。他提醒民眾社群媒體上的「曬生活」與「熟人圈」，往往是竊賊的消息來源。（記者謝雨珊／攝影）

在近期一場由美中工商協會舉辦的社區治安座談會上，一名來自鑽石吧（Diamond Bar）的居民李先生（化名）分享自身住宅遭入侵經歷，並向警方詢問重大入室盜竊案件的刑責問題。洛杉磯 縣警局局長盧納（Robert Luna）回應，近年犯罪手法日益精密，直言「百萬美元級」的重大竊案多非隨機。他提醒民眾社群媒體 上的「曬生活」與「熟人圈」，往往是竊賊的消息來源。

李先生表示，其住宅曾在過去遭歹徒闖入，當時妻子正在三樓臥室午睡，完全不知樓下已有不速之客。歹徒從一樓破窗，在二、三樓翻箱倒櫃長達兩小時，行為非常膽大妄為。他指出，類似案件在周邊社區並非個案，另一名鄰居也在短時間內遭竊約100萬美元，且住在亞凱迪亞（Arcadia）的友人也曾發生金額相近的入室盜竊事件，作案時間集中於晚間6至9時這段時間。

盧納對此表示，對於入室盜竊案件，警方通常會迅速到場處理，若嫌犯未當場落網，則由偵查單位展開後續調查。當案件涉及高額財物損失時，警方會投入更多調查資源，包括派遣鑑識人員採證、訪查鄰里，並蒐集門鈴監視器及周邊影像資料。案件依嚴重程度，可能由地方分局偵查單位處理，或交由重大犯罪專責單位接手。警方尤其對涉及高金額的案件極為重視。

盧納並指出，現今入室竊盜犯罪多具組織化特性，竊盜與搶劫專案小組常與洛杉磯警察局及加州公路巡警等單位合作，共同追查跨區作案集團。警方強調，嫌犯一旦被逮捕，後續起訴與量刑將由檢察官辦公室依犯罪紀錄及案件情節決定。

此外，他也提醒大家，近年不少入室竊盜案件其實與社群媒體資訊外洩有關。「很多人會分享名表、名車，甚至公開行程，例如『早上9點去健身』，這等於告訴竊賊你家什麼時候沒人。」他警告，當損失金額高達百萬美元時，通常意味著歹徒是有備而來，他們會透過追蹤社群媒體、跟監，精確掌握屋主的身價與作息，進一步鎖定目標並進行跟監。盧納呼籲民眾提高警覺，避免在網路上公開過多個人生活與財物資訊。

盧納也指出，多數特大金額的案件，往往涉及「熟人」或「知道底細的人」。「能精確找到你保險 箱的位置、知道你藏現金的地方，這通常不是陌生人能做到的，」盧納將此類比為謀殺案，許多案件的線索最終都指向與屋主有一定關係的人物。他呼籲民眾，除了防盜，更要謹慎管理個人財務資訊，避免把居家佈局與保險箱等機密外洩給非核心家庭成員。