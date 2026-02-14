好市多這款禮卡 變廢卡 消費者恐難追回損失
在好市多購買Synergy餐廳禮品卡的消費者，近日陸續發現手中餘額無法使用。發行商Synergy World上月依據聯邦破產法第七章（Chapter 7）聲請破產並停止營運，原可於全美數百合作餐廳使用的禮品卡也全面停用，持卡人恐面臨資金難以追回的風險。
福斯（FOX）電視台報導，Synergy World為禮品卡與會員計畫管理公司。其餐廳禮卡雖透過好市多販售，卻屬第三方商品，實際發卡與資金管理方為Synergy，而非好市多或參與合作的餐廳。隨著公司停止營運，禮卡所代表的兌換承諾亦隨之失效。
理財資訊網站Bankrate分析師羅斯曼（Ted Rossman）接受聖地牙哥聯合論壇報（San Diego Union-Tribune）訪問時指出，禮卡本質上是對未來商品或服務的承諾，一旦公司倒閉，持卡人通常被列為無擔保債權人，在破產清償順序中排名靠後，最終只能拿到少部分償還，甚至血本無歸。
Synergy最初曾對外表示，禮品卡可兌換至2月初，但隨後以兌換需求激增為由，提前全面停止受理。外界目前尚不清楚未兌換禮品卡涉及的總金額，相關數據須待法院公開破產文件後才能揭露。
部分地區的好市多門市傳出接受退費申請，但亦有門市拒絕辦理，做法不一。好市多尚未對媒體的詢問作出回應。根據Bankrate於2024年公布的調查，43%的美國人持有尚未使用的禮品卡，平均餘額超過240美元。專家指出，消費者在購買禮品卡時，應留意實際發行機構及資金保管方式，尤其第三方禮品卡風險相對較高，建議盡早使用，避免長期持有。