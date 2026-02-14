我的頻道

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元

涉國安？猶他州強制中資公司出售逾500畝土地

猶他州長考克斯（Spencer Cox）在臉書發視頻，講解已強制中資公司出售一塊位置敏感的土地。（取自Spencer Cox Facebook）
為防止中國勢力染指關鍵資產，猶他州（Utah）政府日前宣布，已強制要求一家中國企業出售其位於圖埃勒縣（Tooele County）、鄰近軍事設施的伯特兄弟賽車園區（Burt Brothers Motorpark）。州長考克斯（Spencer Cox）強調，此舉在於維護土地、水資源、基礎建設及軍事安全，相關產權已轉由本土業者持有。

根據KSL新聞報導，考克斯12日舉行記者會表示：「這不是出於恐懼，也不是針對任何族群，而是為保護猶他州的土地、水資源、基礎設施以及美國軍人。猶他州有諸多關鍵軍事與情報設施，因此州政府必須要謹慎對待，這關乎全美國安。」

這家中資公司是2018年斥資1855萬美元買下這塊超過500畝的土地。相關出售已經完成，但尚不知出售價格。

州公共安全廳廳長梅森（Beau Mason）指出，經跨部門調查後，已蒐集足夠證據，證實該公司與受限制的外國實體關係密切，符合州法的強制出售要求。土地目前已由美國本土合作夥伴接手，「重新回到猶他州的掌控之下」。

州議會多名議員表示，該園區地理位置敏感，距離軍事設施極近，可能被用於蒐集情報或以無人機進行監控。猶他州眾議會多數黨黨鞭Candice Pierucci指出，該園區附近的Utah Test and Training Range是全美最重要的軍事測試區之一，長期進行先進武器系統與軍事能力測試，對國家防衛至關重要。

她表示，一家與中國共產黨有關聯的企業在此設點，難免引發安全疑慮。她並透露，已提出新法案，將外國對手（foreign adversaries）觸發強制出售的持股門檻，從51%下修至25%，擴大適用範圍，以防堵潛在漏洞。

除土地管制外，州議會亦研議多項法案，加強關鍵基礎設施防護，包括供水系統的安全，以及對基因資訊使用的限制，以降低外國勢力滲透風險。圖埃勒縣政府則發表聲明，「新東主接手伯特兄弟賽車園區後，可望為社區帶來經濟成長、觀光人潮及更多合作機會。」

猶他州近期亦基於類似國家安全考量，阻止一項鄰近普若佛機場（Provo Airport）的土地購買案，該購置案同樣由於中國有聯繫的公司發起。顯示州府對外國資金涉入敏感區域的審查趨於嚴格。

考克斯2月12日舉行記者會，說明已強制中資公司出售一塊敏感土地。（取自Spenc...
