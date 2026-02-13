我的頻道

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

羅偉促成舊金山學校重開 18日學生返校

好市多8款頂級稀有名酒 只在加州門市上架

編譯陳盈霖／即時報導
好市多販售許多珍貴葡萄酒。（圖為示意圖，好市多官網）
好市多販售許多珍貴葡萄酒。（圖為示意圖，好市多官網）

Daily Meal報導，許多人可能不知道，加州好市多（Costco)販售多款極度稀有、價格動輒數萬美元的夢幻名酒。然買家不僅要成為會員，還需透過指定門市、預付訂金，且多半整套販售。以下八款是目前能在好市多入手的稀有酒款。

一、唐培里農香檳2008（Dom Perignon 2008）

2008年被視為香檳王者唐培里農（Dom Perignon）史上最偉大的年分之一，也是首席釀酒師傑佛瑞交棒前代表作。當年氣候延緩葡萄成熟，酒體更顯得複雜細緻，具備數十年陳年潛力。此酒僅能透過好市多「香檳收藏家垂直套組」（Champagne Collector's Edition Vertical Set）購買，售價約1萬7500美元。

二、平古斯紅酒 2018（Pingus 2018）

來自西班牙斗羅河岸產區的傳奇紅酒平古斯，由丹麥釀酒師西塞克打造。僅於優秀年分生產，年產量約500箱。2018年獲得酒品權威派克（Robert Parker）滿分評價後，成為市場最搶手的西班牙酒之一，收錄於好市多「世界頂級名酒套組」（Ultimate Great Wines of the World，共六瓶）。

三、嘯鷹酒莊紅酒 2022（Screaming Eagle 2022）

納巴谷嘯鷹酒莊擁有世界上最著名膜拜級葡萄酒款，每年產量不到800箱，多數配額直接提供頂級餐廳。2022年份曾在加州部分好市多短暫上架，以三瓶約6400美元。

四、金滴酒莊 1990（Château d'Yquem 1990）

被譽為「甜酒之王」的金滴酒莊，是法國波爾多最具代表性酒莊。1990年分被公認為近代巔峰之作，未來仍具高度升值與品飲潛力，是好市多「世界名酒套組」中的重要亮點。

五、羅曼尼康蒂酒莊「踏雪園」2018（Domaine de la Romanee-Conti 'La Tâche' 2018）

是法國布根地（Burgundy）最知名、出產的葡萄酒價格最為昂貴的酒莊之一，其特級踏雪園為酒莊獨占葡萄園。2018年分獲酒評媒體「Burghound」99分高評價，展現力量與優雅細緻平衡，好市多以五瓶套組販售，價格約3萬美元。

六、柏圖斯酒莊 1975（Château Petrus 1975）

位於法國波爾多右岸波美侯（Pomerol）產區，是公認的「波爾多酒王之王」，以獨特藍色鐵黏土孕育出全球最頂級梅洛（Merlot）。1975年分以強勁結構與極長壽命聞名，好市多以1971年至1981年共11瓶垂直套組販售，總價高達8萬5000美元。

七、白馬酒莊 1982（Château Cheval Blanc 1982）

位於法國波爾多右岸聖愛美濃（Saint-Emilion）產區，是最高等級的「一級A等酒莊」（1er Grand Cru Classe A），以梅洛與卡本內弗朗（Cabernet Franc）混釀聞名。1982年為波爾多傳奇年分，該酒款被視為酒莊歷史代表作之一。好市多販售1970年至2006年共36瓶組套裝，售價約3萬5000美元。

八、比昂迪-桑蒂酒莊（Biondi-Santi）1997年布魯內羅蒙塔爾奇諾珍藏紅酒（Brunello di Montalcino Riserva）

義大利布魯內羅始祖酒莊，釀造歷史可追溯至1888年。僅在極佳年分釀造Riserva，每一款都稀有、針對且價格不菲，1997年被視為史上最佳之一，主要的葡萄品種，純淨的桑嬌維塞（Sangiovese Grosso）風味得以充分展現。

好市多 加州 義大利

