WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

天網近了？Claude傳用於美軍抓馬杜洛行動 創AI模型首例

南加2華男經營大規模賣淫網 涉30妓院、60女 後果嚴重...

洛杉磯訊
范杜拉縣警局（VCSD）13日宣布，成功破案一個涉及加州至少30家妓院和超過60名性工作者的大型拉皮條集團。圖為警方此前監控人口販運行為，非本案。（取自沙加緬度縣警局臉書）
范杜拉縣警局（VCSD）13日宣布，成功破案一個涉及加州至少30家妓院和超過60名性工作者的大型拉皮條集團，並逮捕嫌犯Kebin Dong與Wei Nie。從姓名判斷，他們應該是華裔。

范杜拉縣警局表示，11日與12日在范杜拉縣與洛杉磯縣多處疑似妓院執行搜索令，此次行動源於為期一年的調查。38歲的Kebin Dong與40歲的Wei Nie被逮捕，他們均為南加洛杉磯縣哈仙達岡居民。警探指出，他們經營一個網站，公開刊登性服務廣告，並協助嫖客在南加各地的住宅式妓院或旅館買春。

調查人員確認，至少有30處住宅與旅館涉本案，他們的網站上則有超過60個女性帳號，推測為性工作者。Dong與Nie 12日在住所被捕時沒有反抗。他們面臨拉皮條、協助賣淫及共謀等重罪指控，各自保釋金為20萬美元，並被送往范杜拉縣審前拘留中心。

警方指出，這兩名疑似皮條客的逮捕，標誌著為期一年的性派遣網站調查落幕。該行動遍及全州，涉及的女性中，部分可能是人口販運受害者。

行動期間，警方11日與12日突襲洛杉磯與范杜拉縣多處妓院，多名疑似人口販運受害女性獲得現場支援與受害者服務機構的諮詢協助。

據加州檢察長辦公室指出，人口販運是全球增長最快的犯罪活動之一，估計每年產值達1500億美元。國際勞工組織（ILO）則估計，全球隨時有超過2490萬人是人口販運受害者。

此次逮捕行動也彰顯執法部門對商業性犯罪的打擊力度及對潛在受害者的保護措施。

范杜拉縣警局（VCSD）13日宣布，成功破案一個涉及加州至少30家妓院和超過60名性工作者的大型拉皮條集團。圖為警方此前前往旅館調查人口販運行為，非本案。（取自范杜拉縣警局臉書）

洛杉磯 加州 南加

駐洛台北經文處長紀欽耀將卸任 馬博元接棒

一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

40年職業紅娘李太太：「獨」具慧眼的華人邱比特

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

