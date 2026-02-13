南加知名公園 百萬建廁所 引浪費公帑質疑

我的頻道

洛杉磯訊
魯尼恩峽谷公園健行步道每年吸引約200萬人次造訪，近日因新建公共廁所造價近100萬美元引發討論。（谷歌地圖）
洛杉磯知名健行景點好萊塢山魯尼恩峽谷（Runyon Canyon），近日完成永久性公共廁所設施安裝，總經費接近100萬美元，引發社區廣泛討論。該設施位富勒路（Fuller Avenue）的入口，用以取代長期設置的流動廁所，並同步增設直飲水設施。支持者認為有助改善公園基礎建設與環境品質，批評者則質疑造價偏高，有浪費之嫌。

據福斯電視台報導，這座新設施包含兩間永久廁所與兩座飲水設備，本周以預製結構方式運抵現場並完成吊裝。魯尼恩峽谷公園每年吸引約200萬人次健行與觀光客，市府表示有必要提升衛生設施，以因應大量使用需求，並改善長期以來流動廁所帶來的衛生與維護問題。

不過，部分民眾對近100萬美元的經費提出質疑。有市民表示，金額過高令人難以理解；也有人形容新建物外觀「像大型狗屋」，認為與實際功能不符。地方倡議團體指出，類似規模設施的估價，可能僅需目前花費的一半，質疑成本控管是否得當。

另一方面，也有民眾持正面態度，認為在人潮密集的熱門公園設置永久廁所相當必要。一名健行者表示，只要設施維護完善、管理得宜，即使花費較高仍屬合理投資，有助提升整體遊憩品質與城市形象。

市議員拉曼（Nithya Raman）則回應指出，該項建設經費來自專項補助金，並非直接動用一般市政基金，目的是改善公園公共設施與基礎建設。市府強調，相關支出符合程序規定，未來也將持續監督設施維護與管理。魯尼恩峽谷公園位好萊塢山，長期為南加州最受歡迎的健行步道之一。

此次廁所工程雖已完工，但圍繞公共建設成本與預算透明度的討論，仍在社區持續發酵。

好萊塢 加州 觀光

