好市多10美元肉品禮盒大放送？小心訂閱詐騙陷阱

包括華人在內的一些消費者手機，收到假的「好市多肉品禮盒」訊息，要求點擊按鍵收取。（民眾提供的手機畫面截圖）

MalwareTips等媒體報導，以下聽起來像是完美的省錢妙招：一張溫馨的Facebook貼文、一名女子抱著好市多 紙箱燦笑，文字寫著這是來自「在好市多倉庫上班的丈夫」提供的祕密情報，只要支付約10美元的運費，就能獲得一大箱裝滿牛排與烤肉的「好市多肉品禮盒」（Costco Meat Box）。

然而，這背後隱藏的是一場精心設計的「問卷陷阱」詐騙 。這項計畫並非出自好市多官方，而是誘騙消費者刷卡，隨後扣取高額的自動續約費用。

這場詐騙通常在Facebook、Instagram等社群平台散布。其高明之處在於使用平易近人的口吻，例如：「我老公在好市多上班，他告訴我一個大家不知道的祕密。」這種設定能瞬間拉近距離並建立信任感。

隨後，貼文會給出一個看似合理的理由：聲稱大批肉品在運輸過程中外包裝受損，雖然內容物新鮮安全，但無法以原價販售。為了減少浪費並回饋家庭，好市多正舉辦特別活動，只要付不到10美元的運費即可領取。

拆解詐騙流程：三步驟請君入甕

1.盜用圖片與急迫感：貼文附上的照片往往是盜用真實顧客的圖或是刻意擺拍，並強調「限時限量」、「節日限定」，利用焦慮感驅使讀者在未經思考下點擊連結。

2.毫無意義的問卷：點擊進入後，會跳轉至仿冒好市多風格的第三方網站，要求填寫簡單的問卷。無論你怎麼選，系統都會顯示你「中獎了」，並配上繽紛的彩帶動畫。

3.隱藏在小字裡的真相：最後的付款頁面要求輸入信用卡資訊以支付9.95或10美元的運費。但關鍵就在隱藏於按鈕旁、極其微小的條款中：一旦刷卡，你即同意訂閱某項不相關的服務（如PDF閱讀器、線上圖書館或食譜 網站）。

事實上，好市多並沒有這項「包裝受損肉品」的贈送活動。受害者通常收不到任何肉品，反而在幾天試用期過後，信用卡開始每個月被扣取30至60美元不等的月費。

這類詐騙之所以猖獗，是因為它結合了「知名品牌信任」、「節日高物價壓力」以及「親友分享的偽裝」。專業詐騙者利用這些心理槓桿，將受害者誘導入網，直到帳單出現異常時，受害者才驚覺上當。

專家建議：如何自保？

•認清官方網址：好市多官方活動只會在官網（costco.com）或經認證的官方帳號發布。

•天下沒有白吃的午餐：對於「內部人員透露」或價格低到不合理的優惠，應保持高度懷疑。

•檢查頁面底部的條款：任何要求支付小額費用的活動，務必詳讀有無自動續約的訂閱條款。

•已輸入資料怎麼辦？若已不慎輸入卡號，請立即聯繫銀行掛失補發新卡，並檢查是否有不明的循環扣款紀錄。