洛市最大中資爛尾樓 將迎轉機

泛海廣場的建設自2019年初陷入停滯，三座塔樓至今沒有封頂。（本報資料照／記者趙健攝影）

ABC 7電視台報導，洛杉磯 市中心最大爛尾樓 泛海廣場（Oceanwide Plaza）清理工作，因遭塗鴉破壞成為焦點；該樓的問題在持續數年後，近期終於迎來曙光。一聯邦法官近日批准該計畫的破產退出協議，為這座由中資開發商留下的巨大爛尾樓進行後續清理與潛在出售程序掃清障礙。

泛海廣場由總部位於中國的泛海控股公司斥資12億美元開發，預計包含豪華公寓、酒店及零售空間，座落於鄰近Crypto.com球館的精華地段。該建案2015年開始動工，但因資金鏈斷裂自2019年停工至今，成為全美最受關注的城市廢墟之一。

由於長期乏人維護，該建築群遭大批噴漆者闖入，從低樓層到頂樓布滿色彩斑斕的塗鴉，醒目的汙點高掛在菲格羅亞街（Figueroa Street）上空，嚴重影響洛杉磯市容。

針對此判決，洛杉磯市議員尤拉多（Ysabel Jurado）在聲明中表示：「這處被長期忽視的房產，十多年來給主要商業與住宅廊道帶來景觀破壞與安全隱患，洛杉磯市中心被迫承擔其後果。這項協議是積極的一步，我們期待與新業主共同解決問題。」

據彭博報導，該項目債權人和其他貸款方的欠款約4億美元，包括EB-5投資者約1億8000萬美元、建築承包商約1億7500萬美元、洛杉磯縣欠稅和支付給市政府的安保費 用共計約1800萬美元。

法官3日批准債權人之間達成的退出協議，為後續拍賣鋪路；此舉將啟動清理行動並解決安全疑慮，進一步推動讓該空間重新為城市所用的解決方案。