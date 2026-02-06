加州駭人房產騙案 1受害者遭肢解 另1自殺

我的頻道

洛杉磯訊
位於休曼橡林區一段偏僻山區住宅旁道路，據稱為共犯赫靈住所所在地，懷丁遺體曾在其住處頂樓陽台遭試圖以化學方式分解後肢解，並運往舊金山灣棄置。圖為住宅周邊環境。（擷取自Google地圖）

加州影城市（Studio City）一名男子涉一場歷時近三年的房產詐騙陰謀，導致一名受害者遭肢解棄屍、另一人自殺身亡，被判監禁16年又4個月，並須賠償超過190萬美元。案情駭人聽聞，不僅涉入室竊盜與身分盜用，更包括偽造信託與授權文件、侵占房產與金融資產，以及棄屍於舊金山灣（San Francisco Bay）等行為，震驚社區。

美國聯邦檢察官辦公室指出，52歲的克羅斯（Matthew Jason Kroth），外號「Speedy」，於2020年夏季開始展開其犯罪計畫。他潛入受害者懷丁（Charles Wilding）在休曼橡林區（Sherman Oaks）的獨居住宅，自稱是進行「福利查核」的人員。幾個月後他再度返回，發現懷丁已死亡，卻未通報警方，而是竊取屋內珠寶與貴重物品。

檢方表示，克羅斯在進出懷丁住宅期間，盜取死者身分資料，轉交給兩名共犯：46歲西丘（West Hills）居民赫靈（Caroline Herrling），以及曾居住於西好萊塢（West Hollywood）的坎托（James Rhys Kantor）。此後，赫靈接手操作，利用懷丁個資偽造文件，冒名申請信託與授權書，並盜賣其名下資產與住宅。

聯邦檢察官指出：「克羅斯的共犯偽造了一份信託文件與授權書，假冒已過世的懷丁同意出售其資產，實則為同夥牟利。」在法庭上，克羅斯辯護律師稱，赫靈才是整起陰謀的「主謀」，並指出兩人曾因是否報案而發生爭執，克羅斯主張報案，赫靈堅決反對。根據洛杉磯時報報導，赫靈等人不僅未通報懷丁死亡，還將遺體搬回其住所頂樓的陽台，試圖以酸與鹼液溶屍。

聯邦檢察官布朗（Andrew Brown）指出，赫靈與共犯將懷丁遺體置於陽台上數周，以木棒攪拌，溶屍不成後，將屍體肢解、粉碎牙齒與骨頭，再以真空袋封存，運至灣區棄置於舊金山灣。懷丁遺體至今未尋獲。

當局在調查赫靈的銀行帳戶時，發現另一筆詐騙事證。2021年9月，赫靈透過偽造文件與開立帳戶，成功接收恩西諾（Encino）一間住宅的出售款項，該不動產登記於53歲男子塔斯康（Robert Tascon）名下，交易所得達150萬美元。據法院文件指出，塔斯康患有心理健康問題，受被騙影響，於一年後自戕。

雖然克羅斯已與赫靈決裂，但仍可動用與共犯所開之聯名帳戶。他向調查人員坦承，知悉該筆款項來自詐騙，也坦言自己從懷丁資產中獲利約14萬美元。檢方指出，整起陰謀導致總損失接近200萬美元。

克羅斯於2023年10月認罪，罪名為共謀電匯詐騙與意圖販售甲基安非他命（冰毒）。他自2023年8月起即遭聯邦羈押。赫靈於2023年1月遭逮捕，同年3月認罪，已被判刑20年。坎托則於2024年10月認罪，預計將於2月19日接受量刑，最高可面臨20年徒刑。

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32
平價連鎖超市Aldi常年出售便宜的小蔥，最近售價一袋0.97美元。（記者邵敏／攝影）

中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜

2026-02-04 20:08

