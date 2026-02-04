我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端

好市多新款心形夾心瑪德琳蛋糕 情人節專屬

編譯組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這款一盒九件裝的好市多情人節小蛋糕，有著山莓、榛子和巧克力風味，且標榜不含人造色素，受到市場熱捧。（好市多官網）
這款一盒九件裝的好市多情人節小蛋糕，有著山莓、榛子和巧克力風味，且標榜不含人造色素，受到市場熱捧。（好市多官網）

臨近情人節，各式各樣的應節產品陸續上市。最近，超市巨頭好市多（Costco）的粉絲發現了該店一款新出甜點，名為「心形夾心瑪德琳蛋糕」（Filled Heart Madeleines），剛好迎接情人節，而且已經迅速風靡顧客。

這款情人節特產甜點是在一套包內，含有九個鬆軟的瑪德琳蛋糕（madeleines，一種法式貝殼形小蛋糕），與傳統的瑪德琳蛋糕略有不同。傳統的瑪德琳蛋糕通常外皮硬且酥脆，適合沾咖啡或茶享用。但上述的新上架瑪德琳蛋糕，不僅外皮鬆軟，內餡更多巧妙。盒中九個蛋糕，有三個的內餡是類似Nutella的榛子巧克力醬，能滿足巧克力愛好者；另六個內餡是山莓（raspberry）果醬，外表則呈情人節特有的鮮紅色。全盒一套售價相宜，為9.99美元。

雖然這款心形瑪德琳蛋糕上市不到一周，但網路上已經有很多好市多粉絲進行了試吃，並且讚譽有加。

受稱著的還包括這款蛋糕不含人造色素，例如紅色40號或3號。其紅色心形外表，是使用了濃縮的甜菜根汁液，把山莓瑪德琳蛋糕染出具動感活力的鮮紅。此外，蛋糕表面脹起而蓬鬆的心形外層極為趣緻，無論用作送禮或是情人節派對的甜點，都是不錯的選擇。

情人節 好市多 咖啡

上一則

瓦德茲1.15億美元加盟底特律 最強左投先發組合成形

延伸閱讀

北美好市多春節檔上架「中國燈」金鈴花 網讚：很懂華人市場

北美好市多春節檔上架「中國燈」金鈴花 網讚：很懂華人市場
不只烤雞值得搶 網紅分享好市多購物要點：這區常被忽略

不只烤雞值得搶 網紅分享好市多購物要點：這區常被忽略
買大塊肉、注意價格標籤 9個密技在好市多省更多

買大塊肉、注意價格標籤 9個密技在好市多省更多
好市多會員隱藏福利：遠距看診29元 可預約72元基本健檢

好市多會員隱藏福利：遠距看診29元 可預約72元基本健檢
好市多隱藏版會員福利 29美元就能線上看醫師

好市多隱藏版會員福利 29美元就能線上看醫師
世報歡慶50周年 免費蛋糕與你分享甜蜜滋味

世報歡慶50周年 免費蛋糕與你分享甜蜜滋味

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

2026-01-28 13:27
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇