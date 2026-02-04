好市多新款心形夾心瑪德琳蛋糕 情人節專屬

這款一盒九件裝的好市多情人節小蛋糕，有著山莓、榛子和巧克力風味，且標榜不含人造色素，受到市場熱捧。（好市多官網）

臨近情人節 ，各式各樣的應節產品陸續上市。最近，超市巨頭好市多 （Costco）的粉絲發現了該店一款新出甜點，名為「心形夾心瑪德琳蛋糕」（Filled Heart Madeleines），剛好迎接情人節，而且已經迅速風靡顧客。

這款情人節特產甜點是在一套包內，含有九個鬆軟的瑪德琳蛋糕（madeleines，一種法式貝殼形小蛋糕），與傳統的瑪德琳蛋糕略有不同。傳統的瑪德琳蛋糕通常外皮硬且酥脆，適合沾咖啡 或茶享用。但上述的新上架瑪德琳蛋糕，不僅外皮鬆軟，內餡更多巧妙。盒中九個蛋糕，有三個的內餡是類似Nutella的榛子巧克力醬，能滿足巧克力愛好者；另六個內餡是山莓（raspberry）果醬，外表則呈情人節特有的鮮紅色。全盒一套售價相宜，為9.99美元。

雖然這款心形瑪德琳蛋糕上市不到一周，但網路上已經有很多好市多粉絲進行了試吃，並且讚譽有加。

受稱著的還包括這款蛋糕不含人造色素，例如紅色40號或3號。其紅色心形外表，是使用了濃縮的甜菜根汁液，把山莓瑪德琳蛋糕染出具動感活力的鮮紅。此外，蛋糕表面脹起而蓬鬆的心形外層極為趣緻，無論用作送禮或是情人節派對的甜點，都是不錯的選擇。