中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜

記者邵敏／洛杉磯即時報導
平價連鎖超市Aldi常年出售便宜的小蔥，最近售價一袋0.97美元。（記者邵敏／攝影）
平價連鎖超市Aldi常年出售便宜的小蔥，最近售價一袋0.97美元。（記者邵敏／攝影）

南加地區最近蔥價暴漲，華人超市從原來的一美元三把，飆漲至每把蔥1.29美元，甚至更高。不過，平價連鎖超市Aldi常年出售便宜的小蔥，雖然最近價格小漲，但相比其他超市來說，還是非常划算。

小蔥是華人家庭廚房的必需品，最近一段時間，聖蓋博谷地區多家華人超市，每把蔥的價格基本都在一美元以上，比此前翻三四倍。例如，亞凱迪亞大華超市青蔥日前每把售價1.19美元，天普市的大中華超市售價1.29元。

華人Jason李日前在超市購買便宜的大肉蟹，順便買些蔥薑，但高價小蔥讓他無法下手，「感覺蔥都要比螃蟹貴了，吃得起螃蟹，卻吃不起蔥。」Jason本來計畫做蔥薑炒蟹，後決定改為蒸螃蟹。高女士表示，以前在中國生活時，菜場的蔥都是免費送，想不通為何美國的蔥這麼貴。「也不是說真吃不起蔥，就覺得不值這價。」作為家庭主婦的她介紹說，洛杉磯蔥價波動大，便宜時一兩毛一把，貴時上漲近十倍。

相比之下，連鎖超市Aldi的青蔥常年實惠。喜歡逛這家超市的華人張先生表示，亞凱迪亞Aldi超市，每袋小蔥基本售價8毛多，「一袋蔥分量多，相當於華人超市三、四把蔥。」不過，張先生指出，這個周末Aldi超市的蔥小幅上漲到一袋9毛多，「不管怎麼說，還是比華人超市便宜很多。」

臨近傳統春節，為何蔥價飆漲，華洋超市蔥價差距又為何如此明顯？超市工作人員表示，蔥價上漲，主要原因是最近進貨價貴，商家不得不轉嫁成本給消費者。

平價超市Aldi採用高度集中的全球採購體系，與大型農場或批發商直接簽訂長期合約，採購量大、品項少、周轉快，有效壓低進貨成本。相比之下，許多華人超市的青蔥來自區域性批發市場，受季節、天氣、運輸和人工成本影響較大，價格波動明顯，一旦產區減產或物流成本上升，零售價就會迅速反映出來。

此外，Aldi超市主打「長期低價」，市場定位不追求高毛利，而是通過高周轉、減少商品種類和簡化運營獲利。青蔥在Aldi屬於基礎引流商品，即便利潤極低，也能吸引顧客進店消費其他商品。華人超市的青蔥則屬於「高頻消費，但非主打利潤商品」，人工分揀、損耗率較高，定價就會高。Aldi的青蔥多為預先包裝好的標準規格，一包固定重量，減少人工秤重和挑選成本，也降低損耗率。

消費習慣與市場定位，也決定華洋超市青蔥價格差距大。華人家庭烹飪中對蔥的依賴度高，需求穩定，華人超市即使提價，銷量也不會大幅下滑。但Aldi的主要消費群體以洋人家庭為主，青蔥並非每日必需品，若價格上調，銷量恐立刻受影響，因此更傾向於維持低價穩定。不過，有華人指出，Aldi的蔥雖然便宜，但華人超市的蔥看上去更新鮮，香氣或品種上也更符合中餐需求。張先生建議，如果需要大量用蔥，比如做蔥油拌麵時，他會去Aldi購買，但平常小炒還是願意選擇華人超市。

有消費者指出，華人超市的蔥看上去更新鮮。（記者邵敏／攝影）
有消費者指出，華人超市的蔥看上去更新鮮。（記者邵敏／攝影）

華人超市 亞凱迪亞 天普

