八旬社區活躍人士陳燦培 分享保持年輕的秘訣

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
陳燦培活躍於各大社團活動中。圖為飛虎隊研究院院長陳燦培介紹在美國國會山莊舉辦的系列紀念活動。（本報檔案照）
陳燦培活躍於各大社團活動中。圖為飛虎隊研究院院長陳燦培介紹在美國國會山莊舉辦的系列紀念活動。（本報檔案照）

身兼美國飛虎隊研究院院長的陳燦培，長年致力於歷史研究與文化傳承，過去曾活躍於各大社區活動。但在孩子們眼中，他更像是一位親切的「魔術爺爺」。陳燦培笑說，自己一向非常喜歡小孩，平時就愛搞些小把戲逗孩子開心。

娛樂孩子對陳燦培而言並非新鮮事。他曾在洛杉磯華埠「金龍」表演雜技與魔術長達兩年，也長期走進小學校園、賭場以及各類宴會現場演出。陳燦培甚至曾組建一支包含雜技演員的娛樂團隊，專門服務賭場與華埠活動，但隨著成員年紀漸長或返鄉發展，團隊最終解散。

陳燦培表示，多年來，那些曾看過他表演的孩子，即使長大成家立業，仍親切地稱他為「魔術叔叔」或「魔術爺爺」，這讓他感到無比欣慰。

他也分享了自己為何如此熱愛孩子。他回憶，有一次在學校表演魔術小把戲後，孫子立刻向同學介紹他：「這是我爺爺，他是我最好的朋友。」這句話至今仍讓他印象深刻，也成為他與孩子們互動中最珍貴的回憶。

事實上，雖然陳燦培已經80歲，但外貌依舊年輕且有活力。「在心裡，我一點都不覺得自己老了。」陳燦培說，只要和孩子們在一起，他就能交朋友、融入其中，也樂於結識新朋友、帶給大家驚喜。他這一生總結出四個人生信念：珍惜枕邊人、管好自己的財務、維繫老朋友，以及確保身體健康。

無論是舞台魔術、科技機器狗，或是即興的小把戲與氣功示範，陳燦培總能隨時隨地為他人帶來歡樂。對他而言，保持忙碌、分享快樂、維持好心態，正是讓生命持續年輕的祕訣。

