我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普僅用1個字 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

末日時鐘79年來最逼近午夜 人類距毀滅僅剩「85秒」

南加華女涉詐騙長者10萬美元 因一舉動露餡

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名來自南加州的華人女子涉嫌詐騙密西根州一對年長夫婦超過10萬美元。（取自Midland County Jail）
一名來自南加州的華人女子涉嫌詐騙密西根州一對年長夫婦超過10萬美元。（取自Midland County Jail）

南加州華女朱雅慧（音譯，Yahui Zhu），涉嫌參與詐騙密西根州一對年長夫婦超過10萬美元。警方指出，該嫌疑人在前往「收款」時，被警方人贓俱獲。

根據當地新聞媒體Midland Daily News的報導，警方指出，44歲的朱雅慧居住於洛杉磯縣的西柯汶那市，於16日遭密西根州警察逮捕，目前關押在米德蘭縣監獄（Midland County Jail），保釋金額為50萬美元。她被控「虛假陳述詐騙」罪，涉案金額達2萬美元以上。該案目前已于米德蘭縣地方法院完成過堂，並預定2月3日下午1時，在Michael Carpenter法官的法庭召開初步聽證會。

密西根州警局警官Ashley Miller表示，警方在調查多起涉及禮品卡、加密貨幣及其他手法的詐騙案件時，發現一名84歲男性與一名74歲女性受害者合計損失超過10萬美元。

Miller指出，警方在調查過程中，成功攔截疑似負責「收款」的中間人朱雅慧，並及時阻止一筆當面交現金的行為。「在這起案件中，詐騙集團進一步升高手段，甚至親自前往受害者住處與其會面，」她說，「這類詐騙活動目前在全州各地都屢見不鮮。」

警方表示，其及時介入，才避免該對夫婦遭受進一步財務損失。

Miller也提醒民眾，聯邦貿易委員會（FTC）不會以威脅方式要求民眾轉移資金、提領現金、購買黃金或將金錢交付他人；上述情況皆屬詐騙。民眾若遇到可疑情形，可至FTC官網檢舉，或致電居住地的警局查詢。

詐騙集團 密西根州 加密貨幣

上一則

車輛轉彎 19個月大的孩子被甩出 後車正駛來...

延伸閱讀

一句「台灣101」 雞腸鳥肚全露餡

一句「台灣101」 雞腸鳥肚全露餡
Meta涉犯反托辣斯案 FTC擬重啟控告

Meta涉犯反托辣斯案 FTC擬重啟控告
密西根大雪 I-196公路連環撞 多人受傷道路封閉

密西根大雪 I-196公路連環撞 多人受傷道路封閉
「禮品卡額度清空」騙局頻傳 購買前先做一事防詐

「禮品卡額度清空」騙局頻傳 購買前先做一事防詐
FTC前主席出手 助曼達尼以「行政手段」加速降生活成本

FTC前主席出手 助曼達尼以「行政手段」加速降生活成本
外送平台Instacart誤導收費 將退消費者6000萬元

外送平台Instacart誤導收費 將退消費者6000萬元

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
健康專家建議，健康的普通人一天最多吃一個全蛋或兩個蛋白。（示意圖取自Pexels）

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

2026-01-22 21:24
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言

圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言
華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」
加州婦女被判定自殺 11年後兩女兒揭翻案的殘酷真相

加州婦女被判定自殺 11年後兩女兒揭翻案的殘酷真相