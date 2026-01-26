我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

接連執法事件惹議 諾姆3月3日出席國會聽證會

賭紐約市降雪幾吋？線上賭客熱門 賭金超過600萬元

華男長時間吃深海魚不吃紅、白肉 下場慘了

記者邵敏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯健康講座中，台灣醫學專家分享具體案例。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯健康講座中，台灣醫學專家分享具體案例。（記者邵敏／攝影）

人們經常接受很多飲食養生之道，其中包括建議少吃紅肉，多吃魚類。但最近洛杉磯一次健康講座中，來自台灣的醫學專家提到一起案例，患者因為吃大量深海魚導致身體中毒，從而引發腳麻等症狀。專家建議，日常飲食需要多樣化，不能僅吃單一食物。

台中榮民總醫院周元華副院長，日前率醫療團隊在南加地區舉辦健康講座，為當地僑胞普及眾多健康問題。期間，周元華提到一起案例，一名病患經常腳麻，多科室檢查始終無法診斷病因。病人來看門診，周元華詢問他平常的飲食習慣，對方稱自己吃很多健康食品。

醫師之後注意到，這名患者點餐時吃很多深海魚，於是警覺地問他，「你平時吃飯，一直都吃深海魚嗎？」對方表示，因為心臟科醫生告訴他，多吃深海魚，不僅可以吸收Omega-3，幫助大腦運作，此外還可以降低膽固醇。這名患者還指出，他平日不敢吃紅肉、白肉，只吃大量深海魚。

周元華指出，很多深海魚如今已被汙染，患者因長期吃大量深海魚，體內恐已重金屬含量超標。經檢查，患者的確是汞中毒，才導致出現腳麻等症狀，後進行針對性治療，病人雖未完全康復，但至少已找出病因。通過這起病例，周元華建議民眾，不能單吃一種食物，一定要保持飲食的豐富性，這才有助健康。

25日講座中，台中榮民總醫院骨科專家潘建州，分享骨質疏鬆等健康問題。他表示，現代人因飲食習慣導致鈣與維生素D補充不足，而且運動量少、日曬少，因此骨質流失嚴重。潘建州建議，鈣可從牛奶、堅果、小魚乾、綠色蔬菜等獲取，維生素D可從多種食物中獲取，例如深海魚、蛋黃等，也可適當服用維生素補充劑。此外，保證每天適度日曬、以及負重運動對預防骨質疏鬆都很有幫助。

潘建州提到，對中老年人來說，快走最適宜，每次快走要走到微喘、流汗，速度接近小跑，每周至少三次，每次半小時。「預防骨質疏鬆，運動飲食、補充維生素都很關鍵，最好從二三十歲就開始預防。」潘建州表示，很多病人都會說，自己已錯過最好的預防時機，「但第二最好的時機就是現在，從今天開始，不要猶豫，任何年齡開始預防都不晚。」

潘建州（左一）認為，對中老年人來說，快走運動最適宜。（記者邵敏／攝影）
潘建州（左一）認為，對中老年人來說，快走運動最適宜。（記者邵敏／攝影）

骨科 南加 洛杉磯

上一則

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」

延伸閱讀

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
降低鼻咽癌風險 台大：每周一杯綠茶或咖啡、多吃植物性維生素和鮮魚

降低鼻咽癌風險 台大：每周一杯綠茶或咖啡、多吃植物性維生素和鮮魚
佛光山健康講座 談心臟病治療

佛光山健康講座 談心臟病治療
台中榮總講座深耕社區醫療 僑胞熱烈響應

台中榮總講座深耕社區醫療 僑胞熱烈響應
冬季日照不足 身體缺維生素D 一跌倒就容易骨折

冬季日照不足 身體缺維生素D 一跌倒就容易骨折
新食物指南建議增食紅肉 專家：令人不安

新食物指南建議增食紅肉 專家：令人不安

熱門新聞

華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿