雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

想買房可考慮聯排住宅 但建議避開舊金山等6個城市

大義滅親？涉殺華女名醫妻縱火 外甥作證 華男再收監

記者王若然／洛杉磯即時報導
發生火災的房屋。（取自谷歌地圖）
發生火災的房屋。（取自谷歌地圖）

加州聖瑪利諾（San Marino）華男賴尹（Yoon Lai，亦名Kevin Lai，音譯）涉嫌殺妻、縱火案，近日有新進展。該案日前進行的審前聽證會上（preliminary hearing），檢方傳喚關鍵證人，包括被告的外甥和死者的好友，曝光更多案件細節。法官最終決定，取消賴尹保釋在外的權利，將其拘捕，不得保釋。

當日的審前聽證會上，法官在聽取檢方證人的證詞後，同意檢方在原謀殺指控上添加兩個特別情況：為錢謀殺以及佯裝伺機謀殺（murder while lying in wait）。在這兩種特別情況下的謀殺指控，被告不得保釋。

賴尹涉嫌2025年1月6日於聖瑪利諾家中殺害妻子、56歲知名華裔醫師高艾琳（Irene Gaw-Lai，音譯），並縱火燒屋。他被控謀殺罪及對居住建築或財產縱火罪。賴尹同年7月3日被捕，後繳納225萬美元保釋金獲釋。

在本月13日的庭審中，賴尹的外甥陳先生出庭作證，他表示，2012年起在賴尹位亞凱迪亞（Arcadia）的地面景觀工程（Landscape Engineering）公司工作，至2025年8月。他回憶，案發當天上午約11時45分，公司前台人員找他稱，找不到高艾琳。陳先生致電賴尹詢問他在哪，賴尹稱他在聖馬利諾的家，陳先生又問賴尹是否知道高艾琳在哪，賴尹回答「不知道她在哪，家中起火了」。陳先生說，當時賴尹的聲音很平靜，讓他還以為是小火災。

10分鐘後，前台的人又來詢問，陳先生這次致電賴尹的一名女同事，這名同事表示剛跟賴尹通過電話，聊了工作上的事，隻字未提火災。陳先生表示，當時他感覺很奇怪，賴尹在家中起火的情況下，仍能平靜與同事聊工作上的事。

1月6日案發當天上午9時45分，消防員接報來到聖瑪利諾市洛蘭路（Lorain Road）2000號街區的一處住宅，在這裡發現56歲死者高艾琳，當場宣告不治，遺體有嚴重燒傷痕跡，她倒下的房屋為房子的休閒室，也有燒焦痕跡。警方在此發現兩個著火點，一是屍體附近，二是距離屍體約六英尺處的房內。

審前聽證會上，負責本案的洛杉磯縣凶案組探員作證表示，對高艾琳的屍檢報告顯示，她臉部遭受嚴重擊打，導致鼻骨、牙齒等部分斷裂。身上有60%燒傷。在屍體附近的天花板和牆上，有噴濺的血液。在屋內搜出的平底鍋和球棒上也有血跡。不過驗屍官並沒有給出死者確切死因。

調查人員還表示，監控路線顯示賴尹當天上午7時9分來到案發住房接走雙胞胎兒子練習棒球，當時身上背著一個包。案發後，探員在屋內廚房發現這個包，裡面有瓦斯罐。此外，在案發當天，賴尹的證詞與兩個雙胞胎兒子的證詞不符，例如兒子表示那天應該是父親接走他們，但賴尹告訴警方，應該是高艾琳接走孩子。

此外，在案發時段，賴尹的手機曾失去信號一段時間（關機或飛行模式），而高艾琳遇害的房間監控也神秘被關掉。

