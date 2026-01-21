女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

我的頻道

洛杉磯訊
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）
一女子在洛杉磯市的麥當勞餐廳排隊等餐時，遭遊民攻擊身亡，但一旁的餐廳員工袖手旁觀。被害人丈夫對麥當勞提起過失致死訴訟，指襲擊發生時，該餐廳未能提供安全措施、未採取任何行動，導致悲劇發生。

據Mynewsla等媒體綜合報導，這起訴訟案已提交至洛縣高等法院。根據起訴書，案發在2024年3月9日晚，地點位洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）北索托街（North Soto Street）一家麥當勞。

當時Jose Juan Rangel與妻子Maria Vargas Luna正在Drive-thru車道排隊等餐，遊民男Charles Cornelius Green Jr.像往常一樣，在餐廳外徘徊並向顧客索要錢財。訴訟稱， Green走向被害人的車，突然猛撲過去，並反覆擊打Rangel的臉部。隨後，Green試圖攻擊坐在副駕駛座上的Luna，Rangel下車保護妻子，Green當場與他扭打起來，並把他推倒在地。

此時，Luna下車幫助丈夫Rangel，但Green把她猛烈推倒在地，導致她的頭部撞擊路面，執法人員到達現場時，Luna已昏迷在地、心臟驟停。訴訟稱，她還遭受嚴重的頭部創傷和腦損傷。Luna被緊急送醫搶救，並依賴生命維持系統存活數月，最終因傷勢過重去世。

訴訟稱， 襲擊者Green是一名「眾所周知的流浪漢」，案發當天他在餐廳「外部區域自由遊蕩」，並且在Drive-thru車道附近停留至少十分鐘。麥當勞員工通過監控畫面與Drive-thru窗口，可以清楚看到遊民異常行為，卻未報警、未提醒顧客、也未采取任何防範措施。當Green靠近車輛並攻擊顧客時，店內仍無任何幹預，既沒有撥打911報警，也沒有採取行動，未向受害者提供任何幫助。

案發後，Rangel提告麥當勞公司、以及兩家特許經營商R&B Sanchez、DRS Hospitality LLC。法律文件披露，這家麥當勞門店位當地公認的治安高風險區域。自2020年1月至2024年3月期間，因襲擊搶劫、破壞財物、毒品醉酒、及持槍威脅等案件，洛杉磯警方前後出警約130次。此外，顧客多次投訴稱該店存在「遊民聚集」、「極不安全」等問題。

原告律師表示，這些公開記錄與反饋足以構成「明確風險提示」，但經營方視而不見。原告認為，被告明知該門店長期存在嚴重安全隱患，卻未采取任何有效措施保障顧客安全，最終導致這起致命事件發生。這並非「不可預見的偶發事件」，而是一場本可預防的悲劇。

餐廳老闆Dean Sanchez在聲明中回應，他對受害者及其家人深表同情，但表示訴訟正在進行中，目前無法發表更多評論，「我們認為事實並不支持這些指控，將通過適當的法律渠道做出回應。」截至目前，麥當勞公司尚未就該起訴訟發表正式回應，案件已進入司法程序。

麥當勞 遊民 洛杉磯

