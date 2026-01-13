南加青蔥1把逼近1.5美元 華人主婦嘆快要吃不起

我的頻道

加州青蔥1把逼近1.5美元 華人嘆快要吃不起

川普降信用卡利率20日實施 華爾街推方案應急

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
南加超市一小把青蔥近1.5美元，價格近期飆漲。（記者啟鉻／攝影）
加州近來青蔥價格飆漲，僅1把的售價就逼近1.5美元，而最便宜的時候1美元能買4至5把青蔥，有的華人主婦抱怨，有些離譜，真的快吃不起了！久居南加州華人居民表示，這麼多年，雖然到了這個季節青蔥及一些新鮮蔬菜價格都會上浮，但此次青蔥價格如此高還是第一次遇到。華人農場業者表示，青蔥屬於對供需變化非常敏感蔬菜，即使供應少一點點，價格都可能在短期內大幅波動。

河濱縣（Riverside County）科洛那（Corona）市華人江女士近來抱怨，超市青蔥價格飆漲，僅僅1小把約6至7棵青蔥，價格就要近1.5美元，數量稍多一些要近2美元，如果價格持續漲下去，恐怕平時做菜真的吃不起青蔥了。

在奇諾市居住數十年的邱啟宜也說，他也注意到青蔥價格暴漲有近一個月時間了，這種食材是華人平時烹飪經常使用的，價格飆高確實對部分家庭造成影響。青蔥這種蔬菜本來是很容易栽種的，而且近來的氣候並未變化太強烈，對於青蔥價格飆高，很多人都想弄清是什麼原因。

青蔥價格飆高並非南加州獨有情況，一位美東YouTube博主在觀察法拉盛華人超市時，看到1把僅有6至7根青蔥，價格是1.99美元，如果是天氣或農場工人短缺影響，但其他蔬菜價格並沒有太大波動。有的網民表示，年年冬天，雖然價格上漲，但都很正常，就是今年冬季，青蔥價格高得奇怪。

華人農場業者廖日山表示，目前加州青蔥價格異常偏高，是由幾個因素導致。每年冬季，加州本地青蔥產量自然下降，市場高度依賴墨西哥產區供應，只要墨西哥產量稍微減少，整個供應鏈就會立刻吃緊，價格迅速上漲。天氣影響也是其中主要因素之一，近期在青蔥產區出現極端氣候，導致青蔥生長速度變慢、尺寸偏小，可採收量下降，生長期拉長，短期內無法補量。還有就是勞工短缺，影響了採收和包裝，導致市場吃緊。

另一方面是這個時期青蔥需求強勁力。青蔥是餐飲業與亞洲料理的基本食材，當需求居高不下，現貨供應有限，市場價格自然推高。廖日山說，最近市場行情顯示，青蔥批發價一度達到每箱50美元至60美元，明顯高於正常季節價格，屬於供應極端吃緊狀態。

不過，Fresh Plaza平台傳出好消息，其代表Russ Widerburg在1月12日表示：「本周起勞動力已全面恢復，預期供應管道將逐步補齊，市場價格也有望隨之回落。」

華人超市 加州 南加

原好萊塢菁英簽證 大量用來拍色情片

