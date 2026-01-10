我的頻道

1周上7天班比中國「996」更卷 加州AI新創公司曝2殘酷現實

美國對伊朗動武計畫曝光 川普放話：準備好協助伊朗人

世界末日專機 為何現身洛杉磯國際機場

洛杉磯訊
由波音747改裝而成的E-4B專機，是美國空軍所屬的「空中國家作戰中心」（NAOC），又被稱為末日專機。路透社
由波音747改裝而成的E-4B專機，是美國空軍所屬的「空中國家作戰中心」（NAOC），又被稱為末日專機。路透社

美軍一架有「世界末日專機」之稱的E-4B「守夜者」（E-4B Nightwatch），11日現身洛杉磯國際機場LAX），引起不少網友議論與揣測。據KTLA電視台報導，這是該機型首度在LAX被目擊。

這架由波音747改裝而成的E-4B專機，是美國空軍所屬的「空中國家作戰中心」（NAOC），在重大國家危機期間，可作為空中指揮中心，因此又被稱為「空中五角大廈」，具備在核戰、自然災難等緊急情況下持續運作聯邦政府的能力。

根據「紐約郵報」報導，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）搭乘該機降落LAX，目前正進行名為「自由軍火庫」（Arsenal of Freedom）的全國巡迴活動，是為提升軍隊招募。他還被拍到在洛杉加大（UCLA）與新兵一同進行體能訓練。不少航空迷指出，這是該型號飛機在其長達51年服役歷史中，首度現身LAX。外界對該機突然降落洛杉磯頗感好奇。美國空軍對此回應：「空中作戰中心有多項任務，包括作戰與訓練，因此需前往國內外多個地點。」

另有報導指出，其中一架「世界末日專機」未來將常駐於白宮（White House），以應對突發狀況。此次E-4B現身，正值美軍日前拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），並且總統川普與丹麥政府就格陵蘭（Greenland）議題交鋒，背景敏感，引發各界關注。

