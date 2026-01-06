我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

美國人窮得只剩「豪宅」? 研究:住小房子反而更快樂

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

【洛杉磯訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
儘管欠下6萬美元房租，米基洛克在Instagram上表示，不會接受一分錢捐款。（美聯社）
儘管欠下6萬美元房租，米基洛克在Instagram上表示，不會接受一分錢捐款。（美聯社）

以螢幕硬漢形象著稱的好萊塢73歲影星米基洛克（Mickey Rourke）拖欠房租，友人發起募捐，募得10萬美元。該事件5日迎來大反轉，洛克針對募捐一事在其社交帳號表示，寧願舉槍自盡，也不接受慈善募捐。

洛克在其Instagram的視頻中說，「我感到非常挫折、困惑，而且完全無法理解。有人替我設立某種基金或募款帳戶，讓大家捐錢，好像慈善機構一樣，但那根本不是我做得，」他說，「如果我需要錢，也絕不會去要慈善捐款。我寧可把槍頂在自己X股裡，扣下扳機。」

募捐的GoFundMe頁面，於兩天前成立，已經募得超過目標所需的10萬美元。在該頁面說明中，募捐是由Liya-Joelle Jones與Kimberly Hines發起。Jones表示，她是Hines的助理，而Hines則是洛克的經紀人。Hines向「Deadline」坦承，在洛克收到驅逐通知、無處可去之後，她的團隊才成立這個GoFundMe。

然而該頁面上卻聲稱，此舉是在獲得洛克同意的情況下進行。洛克表示，他不清楚是誰創立這個募款活動，而且他一毛錢也不想要。洛克說，「我不知道是不是他們做的，也不知道為什麼要這麼做。我完全無法理解。我這輩子都不可能知道什麼是GoFundMe的基金或募款活動。我的生活非常單純，我不會去依賴那種外部管道。是的，這（欠租遭驅逐）確實讓人尷尬，但你知道，我想像面對其他事一樣，慢慢走出來。」

這位由拳擊手轉型演員的人，接著說明過去20年來的療癒歷程，表示他已經不再是20年前那個「狂野的人」，而且即便他「不太世故」，仍在職涯經營做「相當謹慎的努力」。

洛克向粉絲表示，不要為他捐任何錢，如果已經捐了，也請設法把錢拿回來。他還表示會找律師談談，「把這件事查個水落石出。」73歲的洛克坦承，在疫情期間及好萊塢編劇罷工影響下，他曾向「非常好的朋友」借錢，幫助「度過難關」，並表示之後會再公開那位朋友是誰。

洛克接著詳細說明他欠租6萬美元的事。「前五、六年一切都很好，後來有兩個來自紐約的人把房子買走，卻什麼都不修，因此我就拒付房租。房屋有鼠患，地板爛掉了，一個浴缸沒有水，還有兩個水槽沒有水，而這些問題同時發生，」他說。「我不知道是不是那兩個人在背後搞鬼。我們會上法院處理，但我永遠不會向陌生人、粉絲或任何人要一毛錢。那不是我的作風。你問任何認識我的人都知道，這真的很丟臉，非常、非常的尷尬。」

根據KTLA5電視台，法院文件顯示，他於去年3月與房東戈爾德（Eric Gold）簽訂租約，租住三個臥室及兩個半浴室，此住房被房產資訊網站Zillow形容為「一所精緻的西班牙式平房」。

法庭文件顯示，最初的月租為5200美元，後來漲到7000美元。法庭於12月18日向洛克送達三天限期通知後，他未遵從，促使業主向法庭要求賠償律師費及損失。

GoFundMe 好萊塢 疫情

上一則

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

延伸閱讀

73歲米基洛克欠租遭逼遷 友發起眾籌 已募得近9萬

73歲米基洛克欠租遭逼遷 友發起眾籌 已募得近9萬
積欠6萬房租 明星米基洛克面臨被驅逐

積欠6萬房租 明星米基洛克面臨被驅逐
只怪房租漲太快？好萊塢巨星欠租恐被驅逐

只怪房租漲太快？好萊塢巨星欠租恐被驅逐
「火線重案組」男星小伊塞亞維特洛克過世 享壽71歲

「火線重案組」男星小伊塞亞維特洛克過世 享壽71歲
劉巧怡出席大頸圖書館亞太裔新藏書發布 中學生獲表揚

劉巧怡出席大頸圖書館亞太裔新藏書發布 中學生獲表揚
州參議員劉醇逸、武術學校皇后區玩具募捐 關懷軍人家庭

州參議員劉醇逸、武術學校皇后區玩具募捐 關懷軍人家庭

熱門新聞

高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53

超人氣

更多 >
突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？
華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了
好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購
2026年星座×血型運勢排行 天蠍座A型豐收年、這2星座獨佔前10

2026年星座×血型運勢排行 天蠍座A型豐收年、這2星座獨佔前10
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒