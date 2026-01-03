白卡≠白拿 華人車禍理賠 因這疏忽被政府追討

我的頻道

記者張宏／洛杉磯即時報導
以為白卡是「不用還的醫療金」？不少華人正在踩雷，卻不自知。（白卡示意圖，取自Welbe Health網頁）
以為白卡是「不用還的醫療金」？部分華人正在踩雷，卻不自知。陳姓華人廚師因被追尾車禍，15萬美元醫療費由白卡全額支付，原以為鬆一口氣，卻在成功拿到10萬美元車禍理賠後，收到政府追討醫療費通知，讓他措手不及。

律師鄧洪表示，陳先生是一名在洛杉磯中餐館工作的廚師，某天夜裡下班開車回家，突然被後方車輛猛烈追尾，造成多處受傷。他被救護車送往醫院，住院治療10天，醫療帳單高達15萬美元。幸好他有加州政府提供的白卡（Medi-Cal），所有醫療費用，都由政府保險支付。

事故責任方的汽車保險額度為10萬美元，陳先生請律師處理理賠。律師成功幫他拿到全部10萬美元賠償，扣除20%的律師費後，陳先生拿到手約8萬美元。

他以為一切圓滿結束，而且覺得20%律師費收得合理。然而一個月後，噩夢開始。陳先生收到署名為加州醫療補助局（DHCS）的來信，通知他白卡曾替他支付15萬美元醫療費，據加州「福利與機構法」第14124.72條（California Welfare & Institutions Code §14124.72），州政府有權對來自「第三方的賠償金」設定醫療留置權（Medical Lien），要求他償還這筆費用。

陳先生起初以為是詐騙沒有理會，後來多次收到，才重視起來。他找到原來的車禍律師，對方卻告知，只負責幫他拿賠償，不管政府的留置權。陳先生不得不另聘律師與DHCS談判，最後陳先生獲賠的8萬美元，幾乎全數用於償還州政府醫療支出，而律師費等，須他自己掏腰包。

鄧洪解釋，加州「福利與機構法」第14124.72條，在人身傷害、車禍、醫療糾紛中非常關鍵，卻常被忽略。當州政府替白卡持有者支付醫療費後，若白卡持有者從「第三方」拿到賠償金，州政府有權拿回通過白卡支付的醫療費。這個「先拿回」權利，就叫做醫療留置權。「政府幫墊付的醫藥費，總要有人埋單」。若不事先處理好法律後續，賠償金終將如流水般消失。而DHCS寄來的信函若不回應，可能被移交催收或影響信用紀錄。

他說，在車禍理賠中，律師除談判保險公司賠償金外，還應協助處理所有醫療留置權。如果律師拿了賠償金，卻未與Medi-Cal、醫院或其他醫療方協商減免與結清，那麼客戶將面臨二次追償風險。華人不要心存僥倖，近年來加州政府財政吃緊，DHCS啟用自動比對系統，只要有第三方賠償（例如保險公司的車禍賠付），系統就會自動核對是否為白卡受益人，並發出追償信件。

另外許多受害人以為律師收費低、拿到賠償就代表成功，卻忽略後續稅務、留置權與醫療帳單等問題。若律師事務所缺乏醫療帳款談判經驗，客戶往往淪為拿賠償再吐回去的冤大頭。鄧洪說，部分標榜「車禍快速理賠」的律師，甚至沒有正式律師執照，只是掛名律師收案，再轉賣給其他律師。

鄧洪建議，民眾簽約前，應先問清楚「誰處理醫療留置權」？在簽署律師代理合同時，應明確寫明律師是否負責處理醫療帳款與Medi-Cal追償。車禍賠償容易，醫療清算更重要，若律師僅拿賠償金不結帳，應慎重考慮是否繼續委任。理賠結束前，律師應列出所有醫療機構或保險單位的留置權金額，並以書面形式確認是否已處理完畢，這是保護客戶權益的重要文件。

