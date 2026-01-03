我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最富郊區暗藏奪命道 已多人殞命

中樂透太難…但7個生財管道常被忽略

乍看無害 加州最富郊區 暗藏奪命道 已多人殞命

編譯陳盈霖╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Paseo del Mar路1400號街區對面是派洛斯福德斯莊園最美，也最危險的懸崖步道。（谷歌俯瞰圖）
Paseo del Mar路1400號街區對面是派洛斯福德斯莊園最美，也最危險的懸崖步道。（谷歌俯瞰圖）

每日郵報報導，平均年收入超過36萬7000美元的南加州派洛斯福德斯莊園（Palos Verdes Estate）社區，擁有一棟棟豪宅與壯麗的太平洋景色。然而，這個加州最富有的郊區之一，卻隱藏黑暗秘密：一條乍看之下無害，卻非常致命的懸崖步道。僅2025年8月以來，已奪走至少三條人命；更早前，則有華人遺體留在該處。

壯麗景色吸引遊客

該步道綠意盎然、風景秀麗，背後是一棟棟各具特色的高檔住宅，是許多徒步愛好者常來的地方。不過仔細看，會發現其下方300呎（約91公尺）的陡峭懸崖直落海灘，還有搖搖欲墜的峭壁和蜿蜒曲折的陡峭小徑。

只有當地居民，較清楚其危險。戴蒙（Sheryl Diamond）與朋友丹尼爾斯（Paula Daniels）散步時告訴每日郵報：「我們通常會避開那條路，另一條比較遠的路，則安全多了。」但戴蒙指出，外地遊客通常沒有意識到危險性。

自2025年8月以來，相關單位已在布拉夫灣（Bluff Cove）懸崖下方卵石海灘上發現三具遺體。這三起事件，洛市消防局幾乎接到相同通報：被要求前往Paseo del Mar路1400號街區。

當地房地產經紀稱，這條街被稱為「派洛斯福德斯莊園最昂貴街道之一」，兩旁是一棟棟現代化豪宅，馬路對面是懸崖步道，可俯瞰太平洋。那裡的房價動輒數百萬美元，目前上市的房源，包括一棟開價940萬美元的六房科德角式（Cape Cod Style）風格豪宅，及一棟規模較小，開價750萬美元，直接座落懸崖邊的西班牙風格牧場式豪宅。

但該區也是洛市消防局經常出勤地點，最近一次是2025年11月18日，發現一名男子遺體。同年10月30日在同一地點發現另一名男子遺體。第三名男子則於8月30日被尋獲。後兩名死者當時未立即確認身分，然根據洛縣法醫辦公室，8月30日有一名47歲、名叫沃克（Donald Walker）的男子死於懸崖下。根據派洛斯福德斯莊園警局，這些死亡事件皆不被認為有可疑之處。

危險地點多人殞命

2025年6月，同一段海岸線還發現另外三具遺體：一名在海上失蹤的船員、一名無家可歸者，還有在暴雨中遇難的釣客，據悉是62歲的華裔唐兆良（Zhoaliang Tang，音譯），他於2024年12月23日與友人出海釣魚後失蹤。幾個月後，救援人員在布拉夫灣步道（Bluff Cove Trail）發現一艘破損漁船及一條被沖上岸的人腿，經鑑定確認屬唐兆良。

該地點也是眾所熟知的自殺熱點。丹尼爾斯指出，「多年前有鄰居的兒子在此自殺身亡。這裡真的有人常跳崖，最近也有人直接將車子開到懸崖下。」

2022年，當地還發生四名朋友在清晨4時25分健行時，從同一懸崖墜落的悲劇，儘管其中三人倖存，但25歲的惠奇爾（Jerardod Huitzil）仍不幸喪命。這起事件促使洛市消防局發出警告，稱該地點「及其危險」。消防隊長凱西（Wade Kelsey）當時指出，該區沒有任何圍欄，地勢傾斜，且大部分區域非常不穩定，若在沒有任何防護措施情況下靠近懸崖邊，會非常危險。

一名衝浪者表示，「這裡是最危險步道之一，不是不能走，而是需非常清楚怎麼踩每一步。」不少居民認為，相關單位真該做點什麼，包括立一個「危險」警告標誌等，讓大家知道這裡的危險性。

Paseo del Mar路街區對面是派洛斯福德斯莊園最美，也最危險的懸崖步道。...
Paseo del Mar路街區對面是派洛斯福德斯莊園最美，也最危險的懸崖步道。（谷歌截圖）
南加州派洛斯福德斯莊園有景色美麗的濱海步道。圖為當地步道，非出事的步道。（取自派...
南加州派洛斯福德斯莊園有景色美麗的濱海步道。圖為當地步道，非出事的步道。（取自派洛斯福德斯莊園市臉書）

加州 洛縣 南加

上一則

高薪招聘短信設陷阱騙取報名費 多人上當

下一則

營運139年 洛縣最老餐廳索格斯咖啡館4日熄燈

延伸閱讀

南加最富郊區步道 暗藏奪命懸崖

南加最富郊區步道 暗藏奪命懸崖
巡迴上訴法院：加州公開攜槍禁令「違憲」

巡迴上訴法院：加州公開攜槍禁令「違憲」
NBA／楊恩不在 強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝

NBA／楊恩不在 強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝
麥特戴蒙拒演「阿凡達」後悔少賺3億 導演卡麥隆打臉

麥特戴蒙拒演「阿凡達」後悔少賺3億 導演卡麥隆打臉
最昂貴拒演費 麥特戴蒙不演「阿凡達」親手丟掉3億片酬

最昂貴拒演費 麥特戴蒙不演「阿凡達」親手丟掉3億片酬
Fed下任主席人選將出爐 華府和華爾街展開激烈遊說戰

Fed下任主席人選將出爐 華府和華爾街展開激烈遊說戰

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53
大廚推薦七種好市多冷凍區值得購買的食品。（圖片取自Costco，記者王若然／製圖）

大廚私藏清單曝光 好市多7大冷凍食品值得買

2025-12-30 17:54

超人氣

更多 >
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗
2026年4星座運勢翻盤 天蠍遇靈魂伴侶、他在職場如魚得水

2026年4星座運勢翻盤 天蠍遇靈魂伴侶、他在職場如魚得水
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變