色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

聖蓋博市山谷大道上奶茶店不下十種。（谷歌地圖）

人在美國，常常會想念家鄉的奶茶。近幾年，許多台灣和中國大陸的奶茶店陸續進駐美國，讓海外華人 也能喝到正宗的奶茶。在華人聚集的聖蓋博 市就有這樣一條街道，扎堆開業的奶茶店品牌不下十種，形成「奶茶一條街」的盛景。而當地在數年前，還頂著色情按摩院多的汙名。

聖蓋博市山谷大道（Valley Blvd）上，New Avenue至San Gabriel Blvd之間的街區，奶茶品牌不下十種。由西向東的奶茶品牌門店，包括茉莉奶白、吃茶三千、ICI Tea、Motto Tea Cafe、UG Tea、一點點、嘆茶、50嵐、本公的茶、三喵製茶。此外，還有即將在山谷大道和Del Mar Avenue交叉口開業的喜茶，以及將在全統廣場開業的台灣「龜記」奶茶。其中，不少奶茶品牌的聖蓋博分店為其進駐美國的首店，包括吃茶三千、UG Tea、「龜記」奶茶。

近幾年，台灣和中國大陸的奶茶店紛紛「出海」進駐美國市場，華人聚集城市成為首選地。聖蓋博市作為知名的華人聚集城市，亞裔 人口占比50%至63%，成為奶茶店的熱門選址地。至於選在山谷大道上述兩個街口的路段，也有特殊原因。首先，位於Del Mar Avenue和山谷大道交叉口的全統廣場，匯集大華99超市、中餐館等，多年來一直是客流保證。不過，該廣場近幾年經過裝修調整，大部分的餐飲店搬至其他地區，目前陸續有新品牌進駐。

除全統廣場，山谷大道北側也有數個購物廣場，有維持多年的老店，也不斷有新店入駐，成為民眾日常休閒娛樂的去處之一。山谷大道上還有希爾頓、喜來登兩大酒店，「The One」時尚公寓以及「The Province」等新建案，為這條大道增添更多商機。

針對聖蓋博市近年成為奶茶店高度集中的「一級戰區」，市議員吳程遠（John Wu）表示，「聖蓋博是一座多元文化共融的模範城市」，他在該市居住超過25年，回憶起早年聖蓋博市不少商場與街道曾大量聚集足浴店，一度使城市形象受到汙名化，如今已成功轉型為深受各族群歡迎的美食之都，吸引眾多亞洲地區知名連鎖餐飲與茶飲品牌爭相進駐。

吳程遠指出，這樣的轉變，除市政府持續投入基礎建設更新，並同步推動商住發展規畫外，也與聖蓋博市近年在國際間能見度大幅提升有直接關係。此外，雖然聖蓋博市面積僅約4.1平方哩，但奶茶店「外帶即走」、不需長時間占用停車位的經營特性，加上線上點餐與外送服務的普及，使聖蓋博逐漸形成美食與冷飲的「每日生活圈」。

他表示，聖蓋博市內茶飲店整體素質高、選擇多元，成功吸引不同族裔與各年齡層的消費族群，形成良性競爭與聚集效應。展望未來幾年，隨著多項商住混合的新建案陸續完工，預期將帶動更多具創新概念與新經營思維的餐飲模式進駐，為聖蓋博這座美食之都注入更豐富、多樣的城市風貌。