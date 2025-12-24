加州華商逃關稅1.9億被捕 面2.2億罰款+20年監禁

我的頻道

編譯陳盈霖／即時報導
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅與反補貼稅。（取自谷歌地圖）
根據加州聯邦檢察官辦公室日前發布的新聞稿，聯邦大陪審團起訴三華人與三公司，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及其他針對產自中國並進口到美國的石英檯面產品、木製櫥櫃和盥洗台及磁磚所徵收的關稅。海關與邊境保護局（CBP）已向其發出2億2250萬美元「預處罰通知」（pre-penalty notice）。

根據起訴書，被告為63歲潘信勉（Xin Mian Pan，譯音，又名Henry Pan）、62歲謝良華（Hua Liang Xie，譯音，又名Nolan Xie），與53歲中國籍王進華（Jinhua Wang，譯音，又名Johnson Wang）。

被提告的公司，分別是潘信勉在灣區經營友利瓷磚雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）、友利石材櫥櫃（Uni-Stone & Cabinet, Inc.），與王進華在中國深圳成立的物流公司（Shenzhen Top & Profit International Forwarding Co. Ltd.）。他們涉嫌共謀電信詐欺、走私，及以虛假陳述方式進口貨品等罪名。潘信勉和其兩家公司另被控國際洗錢罪，他已於日前被捕。

在2018年至2020年間，美國商務部認定，中國製造的石英檯面產品、木製櫥櫃與盥洗台、陶瓷磁磚等，在美國市場上的售價，低於公平市場價格。故美國對中國進口的石英檯面產品課徵341.47%合並稅率（combination rate）；木製櫥櫃與盥洗台課徵251.64%合並稅率；陶瓷磁磚課徵高達689.50%合並稅率。

起訴書指出，被告2018年9月起至2023年8月，策畫規避合並稅率及其他海關稅的計畫，以提高潘信勉公司的利潤，潘信勉本人也從中獲利。其經營的兩家公司進口廚房相關產品，包括石英檯面、木製櫥櫃、陶瓷磁磚等，均屬需課徵合並稅率的商品。

潘信勉和王中華與其物流公司，先將中國製造的貨物運送至馬來西亞，再從馬來西亞重新出口至奧克蘭港，並向CBP謊稱該貨物於馬來西亞製造。潘信勉並利用空殼公司，在進口文件上虛假登載為美國境內的進口商與收貨人，然實際上這些貨物最終目的地，仍是潘信勉所擁有的友利瓷磚雲石與友利石材櫥櫃公司。被告亦被指控將這些產品進行不實分類，向CBP提交不實文件。

例如其中一次的貨運，友利瓷磚雲石公司進口逾15萬公斤的磁磚，由於報稱貨品為馬來西亞製造，因此只需要支付2800多元入境費用，但如果如實指是中國製造和從中國入口，應繳稅款為22萬多元。

整體而言，在上訴時期，潘與其共謀者共進口約520批貨物，成功讓他的公司逃避向美國政府繳納超過1億900萬美元關稅。CBP亦同步對友利磁磚雲石與潘信勉（以連帶責任方式）發出約2億2250萬美元「預處罰通知」。

目前潘信勉已被羈押，若經定罪，恐面臨20年刑期。

起訴書指出，美國商務部對特定外國進口商品徵收關稅，包括反傾銷稅與反補貼稅。反傾銷稅保護美國企業，免受因進口商品在美國市場以低於公平市場價格銷售，而遭受或面臨實質損害。反補貼稅同理，用防止進口商品得到大量外國政府補貼，得以大幅降價出售。這些不公平貿易行為，多年對美國製造業造成重大損失，導致大規模裁員和倒閉。當反傾銷稅與補貼稅同時適用於特定商品時，其稅率被稱為「合並稅率」。

起訴書中列出的部分違規帳目記錄。（司法部提供）
