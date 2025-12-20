南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

我的頻道

編譯陳盈霖／即時報導
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

聖蓋博論壇報報導，聯邦檢察官19日指出，住在爾灣一對亞裔夫妻，50歲阮艾利克斯（Alex Nguyen）與52歲的阮山姆（Sam Nguyen），於洛杉磯市中心珠寶區經營貴金屬生意，卻未向國稅局（IRS）申報超過1億2700萬美元現金交易，兩人已對相關刑事指控認罪。

根據認罪協議，兩人擁有多家貴金屬買賣公司，包括Newport Gold Post、Sam Bullion and Coin、AAPS Bullion和Goldtech Assay Laboratory LLC（以Infinity名義營業）。檢方指出，這對夫妻每天帶數百萬現金，有時每日有高達20萬至100萬美元現金交易，依法需向國稅局申報所有超過1萬美元的現金交易，但是聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）表示，他們一再「明知且蓄意」未依規定提交相關申報。

檢察官指出，兩名被告隱藏現金，在其他家族企業與賭場使用未申報現金、未能維持反洗錢制度，並在接受大量現金交易時，未要求買家出示身分證明。檢方表示：「阮艾利克斯及其共謀者，至少在350次交易中，刻意未（正確）提交8300表格（Form 8300），涉及的現金總額，至少達1億2744萬6066美元。」兩人及其公司Newport Gold Post對一項共謀罪認罪。阮艾利克斯也對一項提交虛假報稅表格罪名認罪。

檢方還指出，這對夫妻曾收受熱封收縮包膜（Shrink Wrap）包裝的現金，用於交易數千磅白銀和50根金條。阮山姆告訴買家：「她更喜歡用收縮包膜現金，因為有時會將收到的現金埋在地下。」檢察官還表示，阮艾利克斯曾使用現金向洛杉磯珠寶區內其他商家購買貴金屬，「相關業者同意不完整填寫國稅局申報表格。」這對夫妻也將交易的現金帶到賭場，隨後從賭場取得總額104萬8540美元支票，將支票存入其個人銀行帳戶。」

檢方同時指控阮艾利克斯2016年至2020年間，在宣誓負責的情況下，提交不實的夫妻聯合申報稅務表格。在這些報稅表中，他並未申報數百萬美元營業收入，僅2019年就漏報超過150萬美元。法院文件估計，這五年間，這對夫妻共積欠177至187萬美元稅款。

聯邦當局在新聞稿中指出，這對夫妻也曾說謊，阮山姆聲稱不接受現金付款，阮艾利克斯則表示自1980年代以來，就沒有再接受現金付款。被告預計將於2026年6月出庭，屆時阮艾利克斯與阮山姆最高可能分別面臨最高八年與五年監禁。

