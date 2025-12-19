我的頻道

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

雖有弒親者繼承剝奪條款 雷納兒律師費仍由遺產埋單

克扣加班費+小費？南加羅蘭岡中餐廳遭勞工部調查

羅蘭岡訊
美國勞工部為羅蘭岡一家中餐廳追回共計1萬7311美元的積欠薪資。(截圖自谷歌街景）
勞工部（U.S. Department of Labor）19日宣布，已為羅蘭岡（Rowland Heights）一家中餐廳的九名員工追回共計1萬7311美元的欠薪。該餐廳因未依法支付加班費及侵占員工小費，違反聯邦薪資法規。

勞工部轄下的薪資與工時部門（Wage and Hour Division）調查指出，Naya Ding Inc.（餐廳對外名稱為Ma's Kitchen，中文名為疆來）業者設立不合法的小費分配制度，要求由主管分配小費，但實際僅將部分小費發給服務生，其餘小費則由業者保留。

根據谷歌地圖信息，疆來是一家主打清真菜的中餐廳。

調查同時發現，該餐廳未依規定支付員工每周工時超過40小時後應有的1.5倍加班工資，上述行為均違反「公平勞動標準法」（Fair Labor Standards Act, FLSA）。

此外，疆來未能妥善保存員工工時紀錄，以及以小費與現金形式支付薪資的相關薪資紀錄，構成勞動法所規定的紀錄保存違規。由於違規情節被認定為蓄意，業者另被裁處2985美元的民事罰款。

薪資與工時部門的助理區域主任Rafael Valles表示，將營運成本轉嫁給員工，等同從勞工口袋中拿走他們辛苦賺來的薪水。他強調，勞工部將持續確保雇主依法支付員工全額薪資，並在必要時動用所有執法工具處理類似案件。

勞工部提醒，雇主與勞工如對薪資、工時或合規問題有疑問，可撥打薪資與工時司部門的專線1-866-4-US-WAGE（487-9243）諮詢。更多加班費的規定，亦可查詢該單位提供的「公平勞動標準法」說明資料。

勞工部同時鼓勵雇主使用針對各產業設計的合規協助工具，了解其在聯邦法規下的責任。該部門的「PAID 計畫」亦提供雇主自我申報機制，協助主動揭露並解決最低工資、加班費及部分「家庭與醫療假法」（Family and Medical Leave Act）相關的潛在違規問題。

此外，勞工與雇主也可下載勞工部免費提供的工時紀錄App，追蹤每日工時與薪資支付情況。

