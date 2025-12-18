我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國隊公布經典賽陣容 堪比棒球版夢幻隊

79歲長者每天在家練習5動作 健康自主不怕跌倒

美國隊公布經典賽陣容 堪比棒球版夢幻隊

編譯組
聽新聞
test
0:00 /0:00
洋基隊強棒「法官」賈治。(美聯社)
洋基隊強棒「法官」賈治。(美聯社)

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）將於明年3月5日開打，美國隊近期陸續公布入選球員，投手戰力成為最大焦點。效力底特律老虎隊的左投史庫伯（Tarik Skubal），以及匹茲堡海盜隊右投史基恩斯（Paul Skenes），確定將成為美國隊先發輪值的核心戰力。兩位投手皆為近年大聯盟賽揚獎得主，被外界視為美國隊重奪世界冠軍的重要關鍵。

史庫伯是近兩季大聯盟最具宰制力的左投之一。2024年他首度拿下美聯賽揚獎，2025年再度蟬聯，穩居聯盟頂尖投手行列。2025年球季，史庫柏先發31場，繳出13勝6敗、防禦率2.21的成績，並以穩定的控球與高三振能力成為老虎隊王牌。2023年經典賽史庫伯因手肘手術缺席，本屆賽事將是他首度披上美國隊戰袍。

史基恩斯則是大聯盟近年最受矚目的年輕投手。2024年奪下國聯新人王後，2025年持續進化，以1.97的防禦率與216次三振，幾乎全票拿下國聯賽揚獎。年僅23歲便登上聯盟巔峰，史基恩斯被視為新世代強投的代表人物，其高速火球與壓制力，讓他成為短期賽事中最具威脅性的先發選項之一。

美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）表示，本屆經典賽在投手配置上將更加重視先發深度與穩定性。史庫柏與史金恩茲的加入，讓美國隊在先發輪值上擁有兩名可在關鍵戰役登板的王牌投手，彌補上屆經典賽先發投手深度不足的問題。

除兩位賽揚級王牌外，美國隊投手群還將搭配多名具大聯盟實績的後援與先發人選，包括米勒（Mason Miller）、霍姆斯（Clay Holmes）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、麥克林（Nolan McLean）等人。教練團預期，透過靈活調度，能在短賽制的經典賽中有效分擔投手負荷。

在野手方面，美國隊同樣星光熠熠，由隊長「法官」賈治（Aaron Judge）領軍，搭配威特二世（Bobby Witt Jr.）、韓德森（Gunnar Henderson）、卡洛爾（Corbin Carroll）、史瓦博（Kyle Schwarber）等多名全明星等級球員，整體攻擊火力被評為歷屆最具深度的一次。

美國隊在2023年世界棒球經典賽打進冠軍戰，最終不敵日本隊屈居亞軍。本屆賽事，球隊明顯針對投手戰力進行補強，特別是先發輪值的升級，被視為挑戰冠軍的重要布局，也象徵著強勢向日本武士隊復仇的決心。

2026年世界棒球經典賽的冠軍戰預計於3月17日舉行。隨著更多球員陸續確認參賽，美國隊完整名單將在賽前逐步到位。外界將持續關注，這支由賽揚級投手領軍、攻守俱佳的美國隊，是否能在本屆經典賽如願登頂，重返世界之巔。

經典賽 日本

上一則

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

延伸閱讀

經典賽／美國隊再宣布4投手 總教練傳「想你」簡訊成功招攬史庫柏

經典賽／美國隊再宣布4投手 總教練傳「想你」簡訊成功招攬史庫柏
Netflix豪擲近1億搶下WBC日本轉播權 大谷翔平是關鍵

Netflix豪擲近1億搶下WBC日本轉播權 大谷翔平是關鍵
經典賽／道奇勸阻大谷、山本、佐佐木參賽 南韓金慧成不受限制

經典賽／道奇勸阻大谷、山本、佐佐木參賽 南韓金慧成不受限制
經典賽／上原浩治點出日本隊難題「年底完成組隊有困難」

經典賽／上原浩治點出日本隊難題「年底完成組隊有困難」
經典賽／鄧愷威等巨人4將高機率打WBC 總管對投手擔憂多

經典賽／鄧愷威等巨人4將高機率打WBC 總管對投手擔憂多
棒球／不顧道奇反對 佐佐木朗希跟隨大谷 參戰經典賽

棒球／不顧道奇反對 佐佐木朗希跟隨大谷 參戰經典賽

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥
陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」