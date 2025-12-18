美國隊公布經典賽陣容 堪比棒球版夢幻隊

洋基隊強棒「法官」賈治。(美聯社)

2026年世界棒球經典賽 （World Baseball Classic）將於明年3月5日開打，美國隊近期陸續公布入選球員，投手戰力成為最大焦點。效力底特律老虎隊的左投史庫伯（Tarik Skubal），以及匹茲堡海盜隊右投史基恩斯（Paul Skenes），確定將成為美國隊先發輪值的核心戰力。兩位投手皆為近年大聯盟賽揚獎得主，被外界視為美國隊重奪世界冠軍的重要關鍵。

史庫伯是近兩季大聯盟最具宰制力的左投之一。2024年他首度拿下美聯賽揚獎，2025年再度蟬聯，穩居聯盟頂尖投手行列。2025年球季，史庫柏先發31場，繳出13勝6敗、防禦率2.21的成績，並以穩定的控球與高三振能力成為老虎隊王牌。2023年經典賽史庫伯因手肘手術缺席，本屆賽事將是他首度披上美國隊戰袍。

史基恩斯則是大聯盟近年最受矚目的年輕投手。2024年奪下國聯新人王後，2025年持續進化，以1.97的防禦率與216次三振，幾乎全票拿下國聯賽揚獎。年僅23歲便登上聯盟巔峰，史基恩斯被視為新世代強投的代表人物，其高速火球與壓制力，讓他成為短期賽事中最具威脅性的先發選項之一。

美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）表示，本屆經典賽在投手配置上將更加重視先發深度與穩定性。史庫柏與史金恩茲的加入，讓美國隊在先發輪值上擁有兩名可在關鍵戰役登板的王牌投手，彌補上屆經典賽先發投手深度不足的問題。

除兩位賽揚級王牌外，美國隊投手群還將搭配多名具大聯盟實績的後援與先發人選，包括米勒（Mason Miller）、霍姆斯（Clay Holmes）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、麥克林（Nolan McLean）等人。教練團預期，透過靈活調度，能在短賽制的經典賽中有效分擔投手負荷。

在野手方面，美國隊同樣星光熠熠，由隊長「法官」賈治（Aaron Judge）領軍，搭配威特二世（Bobby Witt Jr.）、韓德森（Gunnar Henderson）、卡洛爾（Corbin Carroll）、史瓦博（Kyle Schwarber）等多名全明星等級球員，整體攻擊火力被評為歷屆最具深度的一次。

美國隊在2023年世界棒球經典賽打進冠軍戰，最終不敵日本 隊屈居亞軍。本屆賽事，球隊明顯針對投手戰力進行補強，特別是先發輪值的升級，被視為挑戰冠軍的重要布局，也象徵著強勢向日本武士隊復仇的決心。

2026年世界棒球經典賽的冠軍戰預計於3月17日舉行。隨著更多球員陸續確認參賽，美國隊完整名單將在賽前逐步到位。外界將持續關注，這支由賽揚級投手領軍、攻守俱佳的美國隊，是否能在本屆經典賽如願登頂，重返世界之巔。