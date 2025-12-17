華女包裹被盜 商家一理由拒退款

王女士的包裹被送到後的半小時內就被盜走，由於送貨員拍下這張送達照片，業者不認為有賠償責任。（王女士提供）

美國大多數商家的售後服務，都很慷慨。不管是退換貨或商品在運輸途中丟失，通常情況下，買家都不必承擔損失。不過美國商家近幾年的退換貨等售後政策，正在悄然發生轉變。南加州 居民王女士近日購買的包裹在被送至其家中前院之後被盜，而商家拒絕對包裹賠償。

南加 州鮑爾溫公園市（Baldwin Park）居民王女士說，她真的沒想到，商家會拒絕賠償。她也無法接受自己承擔這一損失，她認為錯不在她，這很冤枉。

王女士指出，此前她趁黑色星期五商家有折扣，網購三個包包，一共價值約300美元。包裹6日下午約6時32分送至王女士家前院。當她大約晚7時到家時，包裹已不翼而飛，她看到家前院的鐵門半開，猜測有人蹲點，在快遞送到後將包裹盜走。

事情發生後，王女士感到很氣憤。對她而言，損失的不僅是包包，還有黑五期間的超低折扣，以後可能再也碰不到這個好價。但她根據此前的經驗，研判商家會補發貨或退款，因此沒有太擔心經濟損失的問題。

然而，包裹被盜後隔一天，王女士聯繫商家網站的客服，對方先是將送貨員當時派送到家的照片發來，問王女士照片中是否為她的住址。王女士確認後，對方說無法賠償。

那名客服的回答為：「XX（商家名）只負責將包裹送至指定地點並保證到貨時是完好的。包裹寄到後發生什麼事，不在我們掌控內。有誰或第三方在其中做手腳，我們也無法控制。」

王女士看到對方回覆先是吃驚，之後是心一涼。她愣了一下後跟對方說，「無法接受自行承擔損失的結果。」對方建議王女士去跟信用卡公司協調，或許可以撤回付款；但王女士後來聯繫銀行，對方稱無法撤回這筆款項。

原本購物的快樂，就這樣演變成一筆無妄的損失，王女士心中就像有一個疙瘩，始終無法解開。她表示，商家不願承擔損失有他的理由，但包裹在送到她手上之前被盜，也不是她的過錯，她堅持認為不應該由她來承擔這筆損失。說到底，社會治安差，應該誰來負責？

根據NBC電視台報導，中田納西州立大學（Middle Tennessee State University）刑事司法教授Ben Stickle表示，包裹被盜是否重發或退款，主要取決商家政策；但通常情況下，商家出於品牌名聲、客戶忠誠度等角度考量，都會想辦法彌補客戶的損失。例如亞馬遜、沃爾瑪等商家，會鼓勵包裹被盜者與其客服聯繫，尋求解決方案。Target雖然稱包裹被盜，買房可能會有損失的風險，但仍鼓勵消費者與其客服聯繫。

不過最終是否理賠，仍取決於商家。倘若從商家處拿不到重發或退款，「消費者報告」（Consumer Reports）建議可聯繫銀行，部分信用卡提供購買的商品被盜、丟失保險 ，但前提是用該信用卡支付。除此之外，房屋保險（Homeowners or renters insurance）可能也包含被盜索賠選項，但其可能有500美元的自付額，意味著商品價值如果在此之下，消費者將拿不到賠償。