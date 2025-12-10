華人奶爸半夜帶娃 後院發展天文攝影事業

李安琪的後院變成他的「星空工作室」。（李安琪提供）

洛杉磯 縣艾爾蒙地市一名華裔父親李安琪（Stephen Li），在疫情 期間一邊照顧孩子，一邊意外發現自己的興趣「天文攝影」。每個照顧孩子的夜晚，他在自家後院與望遠鏡為伴，開始捕捉星空、銀河以及罕見天體，這項愛好隨著時間逐漸發展，甚至演變成他的藝術事業。

李安琪出生於廣州，曾在香港成長，之後移民洛杉磯。他於2019年結婚，2020年妻子工作穩定，他開始在家專心照顧兩名年幼的孩子。白天是全職奶爸，夜裡則將多年來對天文的熱愛徹底釋放，後院瞬間成他的「星空工作室」。他現有三台望遠鏡，多為精挑細選的二手機器，雖非頂級但品質可靠、價格也比新品親民。他一邊照顧孩子、一邊反覆練習拍攝技術，硬是靠有限預算一步步升級設備、累積經驗。

●平價入門望遠鏡起步

過去同類天文攝影器材價格動輒2、3萬美元，如今則因市場變化而較為平價。他從一支約40美元的入門望遠鏡起步，靠著時間與耐心慢慢擴充器材、強化相機與配件，最終打造出屬於自己的完整天文攝影系統。

李安琪坦言，自小就對自然科學及天文有很大興趣，但由於數學不好，自認無法從事天文研究，天文夢曾一度破滅。幾年前大家都在瘋血月超級月食，剛好他也因為疫情時期及照顧小孩的空檔，開始對天空攝影，每日的天空攝影都在一步一步重拾他對天文的喜愛。他從最基礎的配備開始購買，例如：一台簡單的攝影機及一台40美元的二手望遠鏡，使用這些品質相對過關又價格實惠的設備，將相機固定在望遠鏡後端拍攝，捕捉星雲和銀河的壯麗景象。與此同時也花時間熱衷研究天文攝影技巧。

他的拍攝方法相當講究，包括長曝光5分鐘、望遠鏡與地球同步旋轉，再將上百張照片疊加，以獲得清晰、精細的影像。使用窄帶濾鏡只捕捉太空特定波段光線，呈現氣體與塵埃的真實色彩。更令人驚奇的是，他曾依據天文座標與日期，在NASA 資料庫找到一個罕見天體「粉紅星雲」，位於火星與木星間的小行星帶，NASA甚至沒有相關照片，這對他來說是一生難得的體驗。

李安琪說，為拍攝這個星雲，讓相機開放達13小時，耗時多晚，甚至數周才完成一個天體拍攝計畫。去年7月，他也拍攝「創世之柱」，共拍攝980張，每張30秒，力求接近NASA高解析度影像效果。值得一提的是，大部分作品都是在他的後院完成。

●家庭與創作取得平衡

為在家庭與創作之間取得平衡，李安琪的作息幾乎「倒著走」。孩子半夜醒來時，他先餵奶、安撫再哄睡；確定孩子熟睡後，才開始在後院架起望遠鏡投入拍攝，一拍往往就是三到八個小時。因為無法負擔保母費用，他只能一邊帶小孩一邊自學，靠著YouTube教學和無數次試錯，自行摸索影像處理與器材操作技巧。

隨著作品愈來愈多，他開始走入街頭市集試試水溫。從羅斯密農曆新年市集，到固定每周五在蒙羅維亞（Monrovia）市集擺攤，他的星雲、月亮與銀河作品吸引不少民眾駐足，許多家庭買過一張後還想回頭購買更多。除了販售，他也喜歡向訪客分享每張照片背後的拍攝故事，增加不少人氣。

如今，李安琪的作品不僅受到市集民眾喜愛，也開始走進正式藝文場域。他的拍攝作品已陸續在奇諾岡的藝術畫廊展出，對他而言，能將後院拍出的星空帶進藝廊，可說是夢想逐步成真的重要里程碑。

李安琪坦言，洛杉磯是全美光害最嚴重的城市之一，對深空攝影而言可說是「地獄難度」。然而，他並未因此放棄，反而不斷研究如何在不利環境下拍出理想的星空影像。他平時利用手機與天文應用程式追蹤天象，掌握月亮升起、行星移動與彗星出現的時刻，讓拍攝效率最大化。