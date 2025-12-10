亞洲版聖誕老人現身波特蘭 中西合璧慶冬至

蘭蘇中文園（Lan Su Chinese Garden）推出「亞洲聖誕老人」與遊客互動，造型靈感來自周星馳電影「鹿鼎記」中的角色鰲拜。（取自蘭蘇園官方臉書）

奧勒岡州（Oregon）波特蘭（Portland）蘭蘇中文園（Lan Su Chinese Garden）近日推出冬至主題活動，邀請「亞洲版聖誕老人」與民眾互動，吸引大小朋友共度佳節。園方以此結合中西節慶文化，展現亞裔 族群的節日多元。

這位亞洲聖誕老人身穿紅袍、腳蹬黑靴，留白鬍鬚並配戴眼鏡，外型與西方聖誕老人相似，但其所代表的節慶，則為中國傳統的「冬至」。園方指出，此安排讓亞裔美國人能在熟悉又新穎的文化交融中找到共鳴。

蘭蘇園文化與社區副總裁孫維娜（Venus Sun，音譯）表示，園區致力打造具包容性的節慶空間，讓不同背景的民眾，都能感受到節日的溫暖。她指出，亞洲聖誕老人不僅具趣味性，也是文化自信的展現。

「亞洲聖誕老人」的造型靈感，與2018年中國網路爆紅的「中國聖誕老人」迷因（Meme）頗為神似。該迷因源自1992年周星馳主演的電影「鹿鼎記」，片中由香港演員徐錦江飾演的清朝大臣「鰲拜」，身著紅衣、滿臉白鬍，與西方聖誕老人形象相似。儘管電影內容與聖誕節 毫無關聯，這組畫面卻在社群媒體 引熱議，成為網友津津樂道的另類節慶象徵。

蘭蘇園此次的亞洲聖誕老人，除保留紅衣白鬍造型外，特別設計濃密「霸氣」眉毛與祝福手勢，強化東方文化特色。他如傳統聖誕老人般，熱衷分送小禮物給來訪者。園區為慶祝冬至，布置大量紅金燈籠點綴屋簷，打造濃厚年節氛圍。並設置快閃市集，邀請民眾採購節慶商品。茶館則推出熱粥及品茶活動，傳遞傳統中式溫暖。此外，園內一棵結滿鮮橙果實的柿子樹被當作聖誕樹，成為園中吸睛焦點。

園方安排12日至13日、19日至20日舉辦冬至派對，時間為下午5時至7時，內容包括舞獅與現場音樂等傳統表演。亞洲聖誕老人則將於13日至14日、20日至21日，每日上午11時至下午3時現身園區，開放與民眾合影留念。每組最多6人，拍照費用為5美元，須另購入園門票。