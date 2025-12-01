南加名醫夫婦家門口遭槍殺 繼子疑涉案

西米谷市一對夫婦於家門口遭槍殺。（谷歌地圖）

南加州 西米谷（Simi Valley）一高檔社區11月30日發生了一起震驚社區的凶案。當地一位知名醫生與妻子被發現於家門口的車道上遭槍決。警方稱，該起案件與70英里外的一處燃燒汽車內發現遺體案件相關。

根據KTLA5、ABC7電視台和「每日郵報」等多家媒體，西米谷市警局Rick Morton警員稱，案發當天近中午12時，警方接報稱位於Hawks Bill Place500號街區有多次槍擊 事件。警方趕到後，發現一名男子和一名女子躺在房屋的私家車道上，身中數槍。兩名受害者被送往附近醫院搶救，但於當天下午約7時不治身亡。

Rick Morton說，探員認為凶嫌走進受害夫婦家開著的車庫中，開槍將兩人殺害。

12月1日，當地醫療機構Adventist Health Simi Valley發布聲明，證實了本案中受害人為該醫療機構，「極受人尊重」的醫生Eric Cordes，及其妻子Vicki Cordes，兩人分別為63歲和66歲。

於此同時，在該命案發生地外約70英里的奇諾市Ayala公園，警方發現了一輛熊熊燃燒的車子，裡面有一具被燒焦的屍體。警探Carlos Saucedo告訴KTLA5電視台，警方正在調查兩起事件的關聯性，但強調還未確定其中的關聯性。

被槍殺夫婦的鄰居告訴KTLA5，槍手是一名白人男子，可能是夫婦兩人的繼子。警員Rick Morton表示，探員正在檢視這一說法的可能性。他說，「這是我們正在調查的其中一條線索，但我們仍在努力確認事實是否如此。」

根據「每日郵報」，Eric Cordes及Vicki Cordes均為再婚，兩人婚前均有孩子。兩人被殺害的西米谷市房子為一棟130萬美元的豪宅。案發的Wood Ranch社區是一處安靜祥和的地區，一名鄰居告訴KTLA電視台，「我在這裡居住了10年，第一次聽說有這樣的事，特別是在我們的鄰里中。」這名鄰居說，他雖然沒有聽到槍聲，但看到緊急車輛急速駛進小區，有其他鄰居在案發時看到一輛黑色四門轎車在這裡開進開出。

Eric Cordes在Adventist Health Simi Valley醫療機構工作了近30年，該機構在案發後的聲明表示，「Cordes醫師是一位備受尊敬、通過專科認證的放射科醫師，也是深受愛戴的同仁。他以近 30 年的時間，以同理心與卓越專業服務這個社區。我們在哀悼這個令人震驚的損失之際，與他的家人、朋友，以及所有曾與他共事的人同在。」