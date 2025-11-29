「去後廚做壽司」 南加警局高管涉歧視亞裔警員

我的頻道

「去廚房替大家做飯」 南加警局高管涉歧視亞裔警員

信件被耽擱2年 德州女房東怒告美國郵政

編譯陳盈霖／即時報導
韓裔警官黃安卓對格蘭杜拉市警局提歧視訴訟。圖為此前黃安卓宣誓加入格蘭杜拉市警局。（取自Glendora PD臉書）
韓裔警官黃安卓對格蘭杜拉市警局提歧視訴訟。圖為此前黃安卓宣誓加入格蘭杜拉市警局。（取自Glendora PD臉書）

福斯新聞台（FOX11）報導，格蘭杜拉（Glendora）韓裔警官黃安卓（Anderw Hwang，譯音）提告格蘭杜拉市警局（GPD），指警局內存在種族歧視、逮捕配額壓力，且對他進行報復。

黃安卓於2023年進入格蘭杜拉警局，他稱「實際工作與預期完全不同。」他告訴FOX 11，「我想從事一分能幫助人的工作，但高階主管說出嘲諷言論，我卻不能反擊。」

其中一次最傷人的事件，發生在庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）Sushi Martini餐廳一次任務結束後的聚會。黃安卓說，當時一名警官竟然讓他「回廚房替大家做飯，因為你是亞裔。」他說，「讓警局唯一的亞裔警官回廚房？只是因為我看起來跟其他同仁不一樣？我甚至不是日本人，我是韓國人，但他們覺得把亞裔全部混為一談很好玩。」

在他向FOX 11提供的簡訊顯示，另一警官似乎也承認「騷擾是存在的」。其中一則訊息包括一段充滿對亞洲刻板印象詞語的影片，如「麵條、麵條...炒鍋、炒鍋（noodle, noodle...wok, wok.）」等。黃安卓說，該警官試圖表達對他的支持，傳訊息告訴他「格蘭杜拉警局所有人都支持你（everyone at GPD to you）」，但黃安卓說，這種騷擾言論已變得很普遍。

除種族歧視外，黃安卓也稱受到「提高逮捕量」的壓力。他提供給FOX 11訊息顯示，格蘭杜拉警察工會（Glendora Police Officer's Association）主席曾發信件，敦促警員將年度逮捕數重新推回每年1700件。」其他訊息還包括「監獄真空啊」等。黃說，如果給警員施壓，要求達到配額，就會打開通往腐敗的大門，引發不道德的攔查與逮捕。

律師阿魯帕斯（George Aloupas）代表黃安卓對該警局提出民事歧視及報復訴訟。阿魯帕斯說，「他們這麼做（要求提高逮捕數）是為報復，讓他看起來工作表現不佳，藉此開除他。」阿魯帕斯

黃安卓說，整段經歷讓他受到巨大衝擊。「我們每天穿警徽、配槍械、穿防彈衣，那是提醒我們保護社區所承擔的沉重責任，卻換來背叛與歧視。」目前他正留職停薪。黃安卓的律師指出，黃安卓提告涉嫌歧視的上司，正在警局內部針對黃安卓發起調查。

截至發稿，FOX 11尚未得到格蘭杜拉市府與市警局回應。

韓裔警官黃安卓對格蘭杜拉市警局提歧視訴訟。（格蘭杜拉市府官網截圖）
韓裔警官黃安卓對格蘭杜拉市警局提歧視訴訟。（格蘭杜拉市府官網截圖）

安卓 種族歧視 亞裔

