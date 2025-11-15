加州神秘「性」福課 富婆周花1.8萬 花果覆裸身

加州沙漠一項名為「回歸身體」的性身體療癒營，重建身體連結，處理創傷並提升自信。（Back to the Body官網截圖）

每日郵報報導，花費1萬8000美元，讓水果、蔬菜與花瓣覆蓋身體私密處。這不是天方夜譚，而是位於加州 沙漠一項名為「回歸身體」（Back to the Body）的性療癒營，吸引諸多富裕的中年女性參與，幫助她們重建身體連結，處理創傷並提升自信。然部分專家對安全與專業界線提出疑慮。

在約書亞國家公園（Joshua Tree National Park）一處性療癒營中，參與的女性躺在地上，穿著部分衣物或全裸，身上覆蓋小黃瓜、甜椒、檸檬片與玫瑰花瓣。這些方式，是協助女性與自身重新連結，也是回歸身體「性福療癒營（Body sexual wellness retreat）」的一部分。

活動負責人麥德森（Pamela Madsen）告訴洛杉磯時報：「生理時鐘也許有限，但你的性慾--你的喚起能力--是無限的。」參加這項療癒營的女性，來自全美各地，年齡從30多歲至70歲不等。

根據洛杉磯時報，此活動目標，是幫助女性克服不安、自卑、親密關係問題與改善性生活。一些參與者本身是治療師，希望透過此活動，協助客戶進行「性身體工作」（sexological bodywork），一種以身體為基礎的性治療方式。麥德森說︰「我親眼見過女性參加過療癒營後產生變化，生活得到改善，開始重視自己。」

為期兩天的療癒營，價格從550美元至2000美元不等。麥德森說，她會鼓勵與會者參加一周活動，費用在8000美元至1萬8000美元。

韋德納大學（Widener University）教授克雷恩（Betsy Crane）批評這種價格，使此類做法「無法被一般人接觸。」她說，「我理解他們需高額收費，因需要大量人力，餐食、場地也不錯，但對大多數女性而言，不見得負擔得起。」然麥德森說，價格反映市場，成果值得這筆花費。「維持這艘船航行很不容易。女性在這裡一周，可完成她們在談話治療中花15年才能做到的事。」

此類療癒營，也出現愈來愈多倫理爭議。洛杉磯加大 （UCLA）臨床心理學家暨性治療師懷亞特（Gail Wyatt）說，他不會推薦客戶進行此類療法。「我不信任被指派接觸客戶的人，他們可能沒有足夠認知，把這視為一項專業，脆弱者可能會被利用。」

麥德森強調，療癒與協助女性探索自身性需求，需與身體連結，「我們需觸碰身體，才能聽見它的聲音。」

性身體工作者（Sexological bodyworkers）並無全國認證，但遵循位於洛杉磯「認證性身體工作者協會」（Association of Certified Sexological Bodyworkers）倫理守則。該協會指出，認證的性身體工作者「以客戶為中心方式，透過動作、呼吸、觸碰、聲音與覺察定位，教育並引導客戶感受身體。這種方式能促進改變限制性的習慣，釋放緊繃感，重新喚起身體感受能力。」