我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達州搶道引路怒 11歲男童上學途中遭槍擊身亡

社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

涉持槍闖女廁 CBP探員用藥過量猝死

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
前美國邊境巡邏隊警員霍奇森(Isaiah Hodgson)因藥物過量死亡。圖為他此前持槍闖女廁照片。（取自長堤市警局監獄系統）
前美國邊境巡邏隊警員霍奇森(Isaiah Hodgson)因藥物過量死亡。圖為他此前持槍闖女廁照片。（取自長堤市警局監獄系統）

曾涉酒後持槍闖女廁並襲警的前美國邊境巡邏隊警員霍奇森(Isaiah Hodgson)，8月22日中午被發現陳屍河濱縣海梅特市（Hemet）近郊父母住處，年僅29歲。警方初步研判，死因疑為藥物過量，未發現他殺跡象，完整驗屍報告仍待釐清。

根據河濱縣警長辦公室，當日中午12時45分左右接獲報案，趕往艾佛塞特圓環(Avocet Circle)25000號街區一處住家，抵達後發現霍奇森已死亡，現場未見可疑跡象。

霍奇森生前原定出庭面對多項刑事指控，包括一項對執法人員施以傷害的重罪，及三項妨害公務重罪。根據洛杉磯縣地方檢察官辦公室資料，今年7月7日傍晚，霍奇森在長堤市海濱村(Shoreline Village)一間餐廳內，酒後持槍闖女廁，遭一名女性目擊後向店家通報；霍奇森離開餐廳時仍配槍在腰，並被保全發現身上攜帶彈匣。

警方趕抵後試圖逮捕霍奇森，但他拒絕配合並與警方爆發肢體衝突，造成一警員受傷。此外，霍奇森還涉另一案件，曾於6月在皮柯里維拉市(Pico Rivera)參與一次移民突襲，拘留美國公民馬丁尼茲(Adrian Martinez)，引發外界對執法程序質疑。

由於他的過世，所有相關訴訟預計將終止。

邊境 長堤 美國公民

上一則

Aldi感恩節5預製菜 比自做便宜又好吃

延伸閱讀

捲入謝侑芯猝死命案 黃明志獲釋 15年女友守候身旁

捲入謝侑芯猝死命案 黃明志獲釋 15年女友守候身旁
拿三明治丟CBP幹員 華府男微罪罪名不成立

拿三明治丟CBP幹員 華府男微罪罪名不成立
涉南加多起持槍入室搶劫 2嫌恐終身監禁

涉南加多起持槍入室搶劫 2嫌恐終身監禁
臉部辨識技術改良 邊境、海關、機場將擴大追蹤非公民出入境

臉部辨識技術改良 邊境、海關、機場將擴大追蹤非公民出入境
臉部辨識技術改良 邊境、海關、機場將擴大追蹤非公民出入境

臉部辨識技術改良 邊境、海關、機場將擴大追蹤非公民出入境
皇后區勞斯萊斯持槍劫車案 損失近50萬元

皇后區勞斯萊斯持槍劫車案 損失近50萬元

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品
台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了
華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑

華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」