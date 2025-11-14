現代、起亞 遭控剝削童工、強制囚犯勞力

營利組織「Jobs to Move America」指出，總部位芳泉谷的現代與總部位爾灣的起亞，在其供應鏈中使用包括童工在內的廉價勞力，並刻意隱瞞相關事實；汽車示意圖。(路透)

My News LA報導，非營利組織「Jobs to Move America」13日在洛杉磯高等法院提告，指總部位芳泉谷（Fountain Valley）的現代（Hyundai）與總部位爾灣的起亞（Kia），在其供應鏈 中使用包括童工在內的廉價勞力，並刻意隱瞞相關事實，以取得加州 各公共機構的合約。

加州參議員杜拉索（Maria Elena Durazo）與洛杉磯市議員馬丁尼茲（Hugo Soto-Martinez）在與原告一同舉行的記者會上表示，若指控屬實，兩家車廠與公共機構之間的合作，恐將受到重大衝擊。

現代與起亞尚未回應媒體置評請求。

Jobs to Move America的斯圖爾特（Meredith Stewart）指出，兩家公司「涉嚴重的勞力剝削，包括強制囚犯、童工與移民勞力，且在惡劣工作環境下，導致更多安全問題與死亡事件」。她表示，部分勞工來自阿拉巴馬州 與喬治亞州的監獄體系，可能違反憲法禁止殘酷與不尋常刑罰的規定。她更稱，有些受雇者年僅13歲。

斯圖爾特強調，現代與起亞對供應商「維持高度掌控」，完全有能力影響其雇用與管理方式。此訴訟要求法院禁止現代與起亞取得其車輛「依高標準僱用規範製造」的官方認證，直到兩家公司接受對阿拉巴馬與喬治亞供應鏈的獨立稽核。

前現代員工米勒（Mark Miller）於記者會上作證，他曾在阿拉巴馬州蒙哥馬利的工廠為現代生產車用零件，該廠「完全沒有安全措施，也沒有任何培訓，就是直接上線工作」。他說︰「我曾多次受傷。他們和州政府之間好像有某種默契，勞工沒有被正當對待，多數員工是囚犯。」

另一名前員工托雷斯（Rosalinda Soriano-Torres）則表示，她被招募時的工作內容，「與實際完全不同」。移民工人在相同職位的薪資，比美國公民更低。她也指出，自己在懷孕後，要求調到較安全的部門，卻因此遭解雇。

「如果這些指控屬實，我們面臨的是非常嚴重的問題。」杜拉索說，「我們需要答案–我們的公共機構怎麼能向供應鏈行徑在加州屬非法的企業購買車輛？加州必須展開調查。」

馬丁尼茲則表示，如果指控屬實，確實會影響洛杉磯市的採購決策。尊嚴、公平與對勞工的尊重，是這座城市的核心價值。