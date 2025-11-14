我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯鬆口期中選舉後 將與川普談2028接班議題

台16遊客點5份披薩 義大利老闆拍片公審後道歉了

現代、起亞 遭控剝削童工、強制囚犯勞力

編譯組/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
營利組織「Jobs to Move America」指出，總部位芳泉谷的現代與總部位爾灣的起亞，在其供應鏈中使用包括童工在內的廉價勞力，並刻意隱瞞相關事實；汽車示意圖。(路透)
營利組織「Jobs to Move America」指出，總部位芳泉谷的現代與總部位爾灣的起亞，在其供應鏈中使用包括童工在內的廉價勞力，並刻意隱瞞相關事實；汽車示意圖。(路透)

My News LA報導，非營利組織「Jobs to Move America」13日在洛杉磯高等法院提告，指總部位芳泉谷（Fountain Valley）的現代（Hyundai）與總部位爾灣的起亞（Kia），在其供應鏈中使用包括童工在內的廉價勞力，並刻意隱瞞相關事實，以取得加州各公共機構的合約。

加州參議員杜拉索（Maria Elena Durazo）與洛杉磯市議員馬丁尼茲（Hugo Soto-Martinez）在與原告一同舉行的記者會上表示，若指控屬實，兩家車廠與公共機構之間的合作，恐將受到重大衝擊。

現代與起亞尚未回應媒體置評請求。

Jobs to Move America的斯圖爾特（Meredith Stewart）指出，兩家公司「涉嚴重的勞力剝削，包括強制囚犯、童工與移民勞力，且在惡劣工作環境下，導致更多安全問題與死亡事件」。她表示，部分勞工來自阿拉巴馬州與喬治亞州的監獄體系，可能違反憲法禁止殘酷與不尋常刑罰的規定。她更稱，有些受雇者年僅13歲。

斯圖爾特強調，現代與起亞對供應商「維持高度掌控」，完全有能力影響其雇用與管理方式。此訴訟要求法院禁止現代與起亞取得其車輛「依高標準僱用規範製造」的官方認證，直到兩家公司接受對阿拉巴馬與喬治亞供應鏈的獨立稽核。

前現代員工米勒（Mark Miller）於記者會上作證，他曾在阿拉巴馬州蒙哥馬利的工廠為現代生產車用零件，該廠「完全沒有安全措施，也沒有任何培訓，就是直接上線工作」。他說︰「我曾多次受傷。他們和州政府之間好像有某種默契，勞工沒有被正當對待，多數員工是囚犯。」

另一名前員工托雷斯（Rosalinda Soriano-Torres）則表示，她被招募時的工作內容，「與實際完全不同」。移民工人在相同職位的薪資，比美國公民更低。她也指出，自己在懷孕後，要求調到較安全的部門，卻因此遭解雇。

「如果這些指控屬實，我們面臨的是非常嚴重的問題。」杜拉索說，「我們需要答案–我們的公共機構怎麼能向供應鏈行徑在加州屬非法的企業購買車輛？加州必須展開調查。」

馬丁尼茲則表示，如果指控屬實，確實會影響洛杉磯市的採購決策。尊嚴、公平與對勞工的尊重，是這座城市的核心價值。

加州 阿拉巴馬州 供應鏈

上一則

骨關節退化如何預防？專科醫生11/15線上講座解惑

延伸閱讀

聯邦施壓 加州將撤銷1.7萬張非法移民商業駕照

聯邦施壓 加州將撤銷1.7萬張非法移民商業駕照
加州巨型賭場開幕 帶來就業機會與娛樂設施

加州巨型賭場開幕 帶來就業機會與娛樂設施
50號法案為西裔量身重畫選區？司法部告紐森

50號法案為西裔量身重畫選區？司法部告紐森
洛斯蓋圖與薩拉度加聯合高中學區 學測成績遠超加州平均

洛斯蓋圖與薩拉度加聯合高中學區 學測成績遠超加州平均
50號法案以西裔為主重劃選區？司法部起訴加州

50號法案以西裔為主重劃選區？司法部起訴加州
瑪麗蓮夢露和球星迪馬喬昔日灣區愛巢 重新翻修97.9萬上市

瑪麗蓮夢露和球星迪馬喬昔日灣區愛巢 重新翻修97.9萬上市

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
來自法國的「阿爾薩斯薄餅」，被很多消費者稱為Trader Joe's最好吃食物。（記者邵敏／攝影）

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

2025-11-11 22:12

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅
魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證

魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證