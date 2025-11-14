手機能當護照用？蘋果新功能便捷美國旅客出行

美國iPhone用戶如今可將護照資訊加入蘋果錢包。（取自蘋果官網）

蘋果公司日前宣布，美國iPhone用戶可將護照 資訊加入蘋果錢包（Apple Wallet），並於國內航班安檢時使用。美聯社（AP）報導，這項名為「Digital ID」的數位身分證功能，已在全美超過250座機場的運輸安全管理局（TSA）安檢點以測試形式推出，成為蘋果推動證件數位化的重要里程碑。

蘋果指出，旅客若尚未申辦Real ID，可在國內航班安檢點以數位身分證進行掃描驗證。然而，蘋果也強調，該功能無法取代實體護照，亦不得用於國際旅遊或跨境通關。目前已有包括加州在內的12個州以及波多黎各允許居民將駕照或身分證加入蘋果錢包，而TSA也在至少16個州接受某種類型的行動證件。美聯社指出，該項措施在全美仍處早期試行階段。

啟用數位護照的方式與新增信用卡流程相似。用戶需在蘋果錢包中選擇添加Digital ID，依指示掃描護照照片頁，並將手機放在護照背頁晶片位置進行NFC資料比對。接著系統會要求用戶自拍及完成特定臉部動作，以確認身分。程序完成後，護照資訊即會以加密方式儲存在手機裝置中。

在機場使用時，用戶只需雙擊iPhone側鍵開啟蘋果錢包，選擇數位身分證，並將手機或Apple Watch靠近TSA的讀取設備。安檢機器會拍攝旅客影像，手機則會顯示TSA所需資料（如姓名、出生日期等），用戶須透過Face ID或指紋認證後才能傳送。

蘋果強調，所有護照資料皆以加密方式儲存在裝置內，Apple不會知道使用者何時、何地出示數位身分證，也無法存取安檢所要求的資料內容。

根據TSA，目前已有十多個州的機場接受「Digital ID」，包括加州、紐約州、亞利桑納州、科羅拉多州、猶他州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州 等，以及波多黎各。旅客可透過TSA官方網站查詢最新支援名單與規範。