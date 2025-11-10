南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

我的頻道

洛杉磯訊
2016年3月23日，57歲的中醫師韓偉東與妻子于惠潔、五歲女兒韓宇馨（Emily）被發現陳屍於車庫。年僅六歲的韓宇馨面部遭受近距離八處槍傷。(本報檔案照，記者李雪／繪圖)
2016年3月23日，57歲的中醫師韓偉東與妻子于惠潔、五歲女兒韓宇馨（Emily）被發現陳屍於車庫。年僅六歲的韓宇馨面部遭受近距離八處槍傷。(本報檔案照，記者李雪／繪圖)

年僅六歲的韓宇馨面部遭受近距離八處槍傷。(記者李雪／繪圖)
年僅六歲的韓宇馨面部遭受近距離八處槍傷。(記者李雪／繪圖)

震撼南加州華人社區、延宕九年的「韓偉東一家三口命案」終於塵埃落定。兇嫌哈布什（Pierre Haobsh）多年來以「高智商天才」自居、屢次上訴求翻案，仍難逃法律制裁。加州上訴法院於2025年1月駁回其上訴，隨後美國最高法院也拒絕受理其請願與人身保護令。至此，這起交織貪婪與背叛的滅門慘案，終在司法層面正式畫下句點。

兇嫌哈布什照片。（圖片來自聖塔芭芭拉警局）
兇嫌哈布什照片。（圖片來自聖塔芭芭拉警局）

2016年3月23日，57歲的中醫師韓偉東（Dr. Henry Han）與妻子于惠潔（Jennie Yu）、五歲女兒韓宇馨（Emily）被發現陳屍於聖塔芭芭拉Green Hill街住宅車庫。三具屍體以膠帶與白色塑膠膜層層包裹，身中多槍，現場遍布漂白水痕跡，洗衣機中仍有帶血床單。警方初判為預謀殺人，案情震驚全社區。

在韓家洗衣機裡塞滿的枕頭中發現了一顆子彈和子彈碎片。（圖片來自聖塔芭芭拉檢察官辦...
在韓家洗衣機裡塞滿的枕頭中發現了一顆子彈和子彈碎片。（圖片來自聖塔芭芭拉檢察官辦公室）

檢方指出，哈布什與韓醫師原為合作研發大麻二酚（CBD）產品的夥伴，因資金糾紛反目。案發前數日，哈布什受邀留宿韓家兩晚，暗中在韓的電腦上安裝「鍵盤監控軟體」，企圖竊取銀行帳戶資料。警方檢視其筆電紀錄，發現他曾搜尋「頭骨哪個部位最脆弱」、「如何清理血跡」、「如何掩蓋犯罪現場」等字句。

調查顯示，哈布什於3月23日凌晨攜槍返回韓家，在臥室中開槍射殺三人。韓醫師與妻子各中三槍，女兒遭射八槍。行兇後，他以膠帶與塑膠膜包裹屍體棄置車庫，並以漂白水清除血跡。監視畫面顯示，案前他曾購買膠帶、塑膠膜與清潔劑。

案發後，哈布什企圖登入韓醫師帳戶轉移資金，並以假名開設郵箱。警方依手機定位追蹤，發現受害者手機在案後一路向南移動，最終訊號消失於聖地牙哥。3月25日凌晨，警方在Oceanside地區逮捕哈布什，車內搜出手槍、消音器、彈藥，以及受害人手機、錢包與證件。車內另有兩個「逃亡包」，內含現金、衣物與護照。彈道鑑定確認，車內手槍與現場彈殼完全吻合。

檢方指出，哈布什行兇動機為經濟利益。更令人震驚的是，他在案發後竟登入通靈網站，詢問：「我會被抓嗎？」這句話成為檢方指控其心理崩潰的關鍵證據。其瀏覽紀錄也顯示，他曾搜尋「犯罪現場調查」、「指紋多久會被比對出來」等內容。

檢方形容哈布什「以謊言包裝智商，以貪婪掩飾無能」。他長年自稱是能源發明家，誆稱擁有永動能源技術，並偽造銀行餘額截圖欺騙投資人。實際上早已債台高築，案發時曾以韓醫師名義試圖轉出7萬2000美元資金，遭銀行攔截。

哈布什所謂的永動機原型。（圖片來自聖塔芭芭拉檢察官辦公室）
哈布什所謂的永動機原型。（圖片來自聖塔芭芭拉檢察官辦公室）

審理期間，哈布什辯稱遭能源部特務陷害，聲稱韓醫師一家被秘密組織滅口。他在法庭上長篇陳述量子能源與政府陰謀，語氣激動卻毫無根據。法官指出該辯詞「荒謬且脫離現實」。2021年11月，法院裁定他三項一級謀殺罪成立；2022年2月宣判三個無期徒刑、不得假釋。

法院指出，被告以貪婪為動機、以背叛為手段，冷血殺害信任他的合作夥伴及其家人。雖然他連番上訴，聲稱證人不實、時間軸矛盾，但加州上訴法院與美國最高法院均認為證據確鑿、程序完備，最終維持原判。

韓醫師生前以中西醫結合療法聞名，強調自然醫學與整體健康。案發九年後，隨司法程序落幕，社區人士紛紛留言悼念，盼這位仁心醫者與妻女得以安息。檢方在聲明中表示：「任何披著聰明外衣的謊言與貪婪，終將在事實與法律前崩解。」

監視器畫面顯示，哈布什在加州Oceanside的一家Home Depot購物。（...
監視器畫面顯示，哈布什在加州Oceanside的一家Home Depot購物。（圖片來自聖塔芭芭拉檢察官辦公室）

