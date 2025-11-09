我的頻道

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

超級樂透1400萬元中獎彩券在聖荷西售出

帥氣亞裔男閒逛高端服飾店 下一秒行為驚呆店內人

洛杉磯訊
亞裔男假扮顧客，盜走高端品牌服飾店上萬元商品。（示意圖取自Pexels.com）

洛杉磯縣格蘭岱（Glendale）日前發生一起盜竊案件，現場監控畫面記錄一名長相清秀的亞裔男子，假扮成顧客閒逛當地高端品牌服飾店。趁店長不注意時，轉眼間，男子就盜走價值上萬元的商品，還包括一個皮卡丘（Pikachu）玩具，視頻記錄全過程。

據KTLA等多家媒體報導，這起竊案發生在格蘭岱肯尼斯村（Kenneth Village）Qualité Los Angeles專賣店，該店是一家專門銷售高端服飾品牌及配飾的精品店，肯尼斯村是當地一個熱門的購物餐飲區。

案發在11月7日，監控探頭拍攝到一名年輕亞裔男子，他身穿時尚T恤進入店內，假裝成購物的顧客。男子在店內四處走動，並與店長Anthony Montes熱情攀談，詢問商品和鞋碼等各種問題。

男子在店內停留大約20分鐘，當他在入口附近的連帽衫區閒逛時，店長暫時離開，去往後面房間。嫌疑男子觀察左右無人，迅速抓起多件奢侈品牌連帽衫、以及一個皮卡丘毛絨玩具，然後跑出商店，進入一輛等候已久的接應車輛。

案發後，店長Montes指出，這名竊賊偷走價值約1萬美元的商品，「他告訴我自己是本地人，並想和我建立信任。」 Montes表示被盜商家是新店，一直努力為顧客提供優質服務，嫌犯當時不停詢問各種鞋子的尺碼，當店長短暫離開時，就聽到衣服塑料保護套沙沙作響，但等他回來時，年輕男子已經離去。

這起明目張膽的竊盜案讓商家十分震驚。據悉，這家高端品牌店剛開業三個月，附近區域一直以安全宜居聞名。Montes表示，「發生這樣的事真得太糟糕，我和店主每天努力工作，試圖與當地社區建立良好關係。」

嫌疑人被描述為一名年輕的亞裔男子，年齡18歲至25歲之間，身高約5呎8吋（約1.73米），體型偏瘦，戴著眼鏡。截止發稿前，竊賊仍然在逃，店主擔心他還會再次作案。任何認識嫌疑人或掌握案件資訊的人士，請致電警局，電話號碼為818-548-4911。

