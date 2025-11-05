政府停擺 感恩節出行恐是「災難」

隨著假日季臨近，LAX機場更加忙碌。圖為LAX。（記者張宏╱攝影）

隨著政府停擺持續，越來越多美國民眾擔心今年感恩節 的出行計畫將受到影響。根據旅遊應用程式Hopper最新調查，有七成美國人表示擔心航班延誤或取消會破壞假期安排。截至11月3日早晨，博彩市場Kalshi和Polymarket分別預測政府停擺將持續46天（至11月15日）和63天（至12月2日）。副總統范斯與交通運輸部長達菲（Sean Duffy）警告，若政府停擺持續至感恩節，可能引發旅遊「災難」。

根據KTLA電視台報導，美國聯邦航空管理局（FAA）數據顯示，去年感恩節期間（11月24日至28日）共有23萬2000架次航班起飛，創下感恩節假期新紀錄；同期，超過1200萬人通過美國運輸安全管理局（TSA）安檢，比2023年增加40萬人次。若停擺持續，類似的高峰出行可能會面臨更多延誤與挑戰。專家建議旅客提前規劃行程、關注航班狀態，並為可能的延誤做好準備，以減少對假期出行的影響。

據了解，政府停擺已造成機場長隊和航班延誤。FAA近日報告指出，多個機場因人手不足而出現延誤，包括波士頓、鳳凰城、舊金山、納什維爾、休士頓、達拉斯以及華盛頓特區地區機場。紐約市主要機場南甘迺迪國際機場、拉瓜迪亞機場和紐華克自由國際機場的航班平均延誤約兩小時。

人手短缺可能同時出現在管理多個機場的區域控制中心或單一機場的塔台，但並不一定會立即導致航班中斷。航空數據分析公司Cirium指出，儘管10月間曾出現局部人手不足，多數美國主要機場的航班仍維持良好準點率。

全國空中交通管制員協會（NATCA）表示，大多數管制員在政府停擺期間仍每周六天加班工作，且仍未領取薪水。停擺迫使管制員幾乎無法兼職以支付日常開銷，這增加了他們的壓力，也對航空運作造成間接影響。

隨著民主、共和兩黨的僵局持續延燒，美國政府停擺危機正進入新的一個月，恐成為史上最長的一次。聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)2日表示，如果政府停擺持續，延誤只會「更加嚴重」。

假日季降至 空管缺人可能導致航班延誤嚴重

政府停擺導致空管員短缺，預計會導致假日期間機場航班延誤情況加劇。洛杉磯國際機場 （LAX ）也將受影響，旅遊專家研判，如果停擺持續，可能會使即將到來的假期高峰，變成一場噩夢。

空中交通管制人員短缺，已導致抵達洛杉磯的航班速度減慢，如果這種情況持續，感恩節可能會成為該機場多年來經歷的最混亂旅行周之一。據CBS電視台報導，4日早從LAX出發的旅客們，都有提前做準備；一名女性旅客表示，她清晨5時就到機場，準備搭乘上午8時的國內航班，她希望有足夠時間排隊等候，只希望航班不要延誤。

由於被要求無償工作，空中交通管制員的請假人數正在增加。美國聯邦航空管理局（FAA）表示，至少有八個管制中心人手不足，導致飛往德州奧斯汀、達拉斯和南加等城市的航班延誤。2日LAX和聖地牙哥國際機場的平均延誤時間，均超過一小時。FAA的運作計畫顯示，1日與2日期間，因應請假觸發的人員調配接近100次，是政府停擺以來最嚴重的一次。

假日出行壓力日益增大。美國旅遊協會警告，如果政府若不儘快重開，感恩節假期旅遊業可能遭重創，對旅遊業造成40億美元的經濟損失。

去年感恩節期間，有2000萬乘客乘飛機出行，預計今年的需求，也將同樣強勁。儘管60%的美國人表示，正在重新考慮其出行計劃。

LAX官員則表示，如果人員配備情況沒有改善，隨著假期臨近，旅客可能面臨更長排隊時間、延誤以及更多臨時取消航班的情況。

目前，旅客們被告知要提前抵達，經常查看航班狀態，並希望停擺盡快結束。