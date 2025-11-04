我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

九歲女兒旅行途中神秘失蹤 母親可疑行為爆光

聖塔芭芭拉訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於聖塔芭芭拉縣隆波克（Lompoc）一家租車行，母女兩人均戴假髮。（聖塔芭芭拉縣警局）
位於聖塔芭芭拉縣隆波克（Lompoc）一家租車行，母女兩人均戴假髮。（聖塔芭芭拉縣警局）

南加州聖塔芭芭拉縣九歲女孩梅勒迪（Melodee Buzzard）失蹤案，牽動無數人的心。聖地牙哥縣警方4日（周二）放出重要線索，女孩與母親阿舍莉（Ashlee Buzzard）一起開車旅行，僅有母親一人返家。調查人員發現，旅途中母女兩人均戴假髮，途中阿舍莉還將車子換上假牌照。

聖塔芭芭拉縣警方表示，目前確認的梅勒迪最後被目擊時間為10月9日，位科羅拉多州猶他州邊界附近。當時母女兩人正在旅行結束返家途中。阿舍莉目前拒絕配合警方調查。

該案時間線

10月7日，母女兩人離開聖塔芭芭拉縣隆波克（Lompoc）的家開啟旅程。兩人開一輛租賃的白色2024 Chevrolet Malibu轎車，車牌號為加州9MNG101。警方獲取兩人在龍波克一家租車行時的照片，兩人均戴假髮。

10月8日，母女兩駕駛的白色轎車，車牌被換成紐約牌照HCG9677。調查人員認為，這是為躲避偵查而有意為之。探員認為兩人開車最遠到達內布拉斯加州（Nebraska）再開車返回。

10月9日，警員在科羅拉多州和猶他州邊界某處的攝像監控發現梅勒迪。

10月14日，警方正式發起對梅勒迪失蹤案的調查，起因是梅勒迪長期缺課，學區要求警方前往她家中進行安全探視。警方到其家後，母親阿舍莉無法給出女兒的準確方位，並拒絕與警方合作。

警方在後續調查發現，阿舍莉將白色Chevrolet轎車還給租車行時，車牌又換回之前的加州牌照。

目前警方認為，梅勒迪身陷危險，她身高4英尺6英寸，重約60磅。有棕色捲髮及棕色眼睛。目前聖塔芭芭拉縣警局正在與科羅拉多州、猶他州、亞利桑納州等警方合作，試圖縷清母女兩旅行期間到底發生什麼事。警方公布母女兩人返程路線圖，鼓勵民眾查看相關攝像監控。

梅勒迪最後被目擊的10月9日，車子經過的地區包括猶他州的Green River、猶他州的Panguitch、亞利桑納州西北部、內華達州Primm以及加州庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）。

失蹤女孩梅勒迪（Melodee Buzzard）。（聖塔芭芭拉縣警局）
失蹤女孩梅勒迪（Melodee Buzzard）。（聖塔芭芭拉縣警局）
梅勒迪最後被目擊的10月9日，車子返回聖塔芭芭拉縣的路線圖。（聖塔芭芭拉縣警局）
梅勒迪最後被目擊的10月9日，車子返回聖塔芭芭拉縣的路線圖。（聖塔芭芭拉縣警局）

內布拉斯加州 猶他州 科羅拉多州

上一則

感恩節不傷荷包 亞馬遜、沃爾瑪推人均4-5元套餐

下一則

MLB╱狀態下滑 今永昇太被小熊隊放棄

延伸閱讀

全美最貴5度假區 均非熱門都會

全美最貴5度假區 均非熱門都會
涉跨境詐騙、洗黑錢 港警凍結太子集團27.5億港元資產

涉跨境詐騙、洗黑錢 港警凍結太子集團27.5億港元資產
全美最貴5處度假勝地 都不是你以為的高昂都會區

全美最貴5處度假勝地 都不是你以為的高昂都會區
猶他荒廢牧場打造「服務園區」 率先落實川普遊民政策

猶他荒廢牧場打造「服務園區」 率先落實川普遊民政策
「服務園區」還是「集中營」？川普遊民政策猶他率先落實

「服務園區」還是「集中營」？川普遊民政策猶他率先落實
牌照大戰 米高梅宣布撤回帝國城賭場申請

牌照大戰 米高梅宣布撤回帝國城賭場申請

熱門新聞

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
好市多將推出長達一個月的黑色星期五優惠。（好市多官網）

Costco「黑五」特賣長達1個月 折扣商品有這些...

2025-10-27 14:19
30歲中國公民、南加大留學生翁偲喆（又名Steven Weng）面臨八項指控，包括吸毒和四年期間性侵多女性。（洛杉磯市警局提供）

獨╱綑綁+肛門注射...華男博士迷姦案可怕細節曝光

2025-10-28 19:38

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外