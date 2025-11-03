全美最貴5處度假勝地 都不是你以為的高昂都會區

聖塔芭芭拉名列全美五大最貴旅遊點。（聖塔芭芭拉市府臉書）

Yahoo生活網報導，在規畫假期時，旅客最重要的考量之一便是預算，除了交通費用，例如：油資與機票 ，還需計入住宿、餐飲與景點門票等支出。雖然總成本因行程與地點而異，但部分城市的旅遊花費顯著高於其他地區。

根據財經網站GoBankingRates於2025年發布的分析，全美最昂貴的五大度假勝地中，僅有一座位於加州，其餘分別分布在科羅拉多州、緬因州與阿拉斯加州 。該研究比較了各熱門旅遊城市的平均飯店、機票、餐飲與日常商品成本，雖未將景點門票納入計算，但仍能反映整體旅遊支出水準。專家指出，即便是高價地區，旅客仍可透過提前訂房或選擇平價航班，在其他消費項目上保留餘裕。

●科羅拉多州阿斯本

阿斯本（Aspen）這座名人雲集的高山度假小鎮，以奢華滑雪勝地著稱，生活成本高出全美平均120%。土地稀缺與房價飆升推動整體物價上漲，從餐廳到超市皆不便宜。盡管如此，阿斯本壯麗的山景與完善的公共設施，仍使其成為全球滑雪與登山愛好者的首選。

●加州聖塔芭芭拉

說到南加州的旅遊目的地，聖塔芭芭拉（Santa Barbara）或許不如洛杉磯 與聖地牙哥般廣為人知，但若有機會造訪這座城市，便能理解它為何被譽為全美第二昂貴的度假勝地，也能體會為何它被親切地稱為「美國的蔚藍海岸」。聖塔芭芭拉擁有濃厚的西班牙風格美學與高雅的城市氛圍，其時尚格調與住宿選擇有限的情況，使這裡對旅客與居民而言都顯得格外昂貴。

根據《Go Banking Rates》資料顯示，聖塔芭芭拉的飯店與餐飲費用甚至高於阿斯本，這也助其躋身全美第二昂貴的度假城市。不過整體而言，聖塔芭芭拉的生活成本僅比全國平均水準高出54%，相較之下，阿斯本則高出120%。

聖塔芭芭拉距離洛杉磯及其郊區不遠，由於後者範圍較廣、住宿選擇更多，旅客可藉此降低旅遊開銷。與其花大筆費用入住俯瞰海洋的豪華度假村，不如選擇洛杉磯郊區價格較為親民的飯店，再開車北上前往聖塔芭芭拉享受當地風光。這裡擁有南加州最迷人的公園與海灘，加上全年氣候宜人，無論何時造訪，都能盡情感受這座城市的魅力。

●阿拉斯加州安克拉治

昂貴的交通成本使安克拉治（Anchorage）成為另一高價度假地。平均往返機票超過1000美元，甚至高於洛杉磯與紐約。不過，夏季造訪可在楚加奇州立公園（Chugach State Park）與基奈峽灣國家公園（Kenai Fjords National Park）之間體驗壯闊自然景觀，為高昂票價增添價值。

●緬因州巴港

作為阿卡迪亞國家公園（Acadia National Park）的門戶，巴港（Bar Harbor）因偏遠地理位置與餐飲價格偏高，平均度假花費約2224美元。該地盛產龍蝦，Stewman's Lobster Pound與Geddy's等餐廳以新鮮海鮮料理吸引眾多遊客。

●阿拉斯加州費爾班克斯

由於航程遙遠、機票昂貴，費爾班克斯（Fairbanks）也進入前五名。這裡是觀賞北極光與造訪迪納利國家公園（Denali National Park）的熱門據點，壯闊的山脈與野生動物景觀吸引全球自然探險者前來。