不花錢住海景房？華人親試「以家換家」新體驗

同在比佛利山地區，在Airbnb上預訂相似房源價格約為1169美元，比Kindred高出一倍。（截圖自Kindred）

在住宿成本節節攀升的今天，「免費住房」聽起來似乎有些不可思議，但一款名為Kindred的換房平台正讓這樣的想法成為現實——透過「以家換家」的方式，讓旅人能在世界各地住進別人的家，同時也把自己的生活空間分享出去。整個過程不需要支付傳統租金，只需負擔平台服務費與清潔費，相較訂酒店和Airbnb 民宿划算很多。

記者實際下載並操作後發現，Kindred的使用流程相當符合直覺。首先需申請會員，並填寫可供交換的房屋資訊，包含地點、房型、裝潢風格與主要設施等。因為平台以信任與匹配為核心，填寫的內容越具體、越能增加被接受的機會。通過審核後，新會員會自動獲得五點「體驗積分」，可用來預訂他人房源。

這五點新人積分相當於可免費住宿五晚。用完之後，若想繼續入住其他會員的房屋，就需透過「接待他人」來累積新的積分。換句話說，你讓別人住你家，就能獲得積分，再用這些積分去預訂另一位會員的房子。平台會自動撮合，不必與同一屋主互換，整體運作上相當靈活。

當你在平台上選定心儀房源後，系統會引導你向屋主發出申請，留下自我介紹與住宿目的的簡短訊息，讓屋主了解房客背景。若想更進一步，也可發起視訊通話，以便雙方在入住前互相確認。屋主有權決定是否接待，而旅客也能透過對話了解屋主狀況，整體過程相對開放。

Kindred的房源遍布全球，但就算不遠行，在洛杉磯 也能「換」出新鮮感。以洛杉磯為搜尋目的地測試後發現，平台上涵蓋區域相當廣泛，從比佛利山 、西好萊、聖塔蒙尼卡、回聲公園（Echo Park）等地，都有屋主開放房源。

這些社區多屬洛杉磯的熱門居住區，不僅生活機能完善、環境安全，也鄰近餐飲、購物與海灘等觀光動線，對想體驗不同城市氛圍的旅人而言相當方便。房源的整體品質普遍不錯，許多住宅看得出屋主有用心布置，風格從現代極簡到溫馨波西米亞不等，照片質感甚至可媲美Airbnb上的精選民宿。

以比佛利山房源為例，一間兩房兩衛、可容納四人的公寓。若於12月19日至24日期間入住五晚，平台顯示總費用為500美元，其中包含每晚40美元的服務費及一次性300美元的清潔費，而住宿本身免費，只需花點五點積分。服務費與清潔費並非一口價，會因房源與訂單條件而有所不同。

作為對比，在Airbnb搜尋相同區域、相似條件（兩房兩浴、可住四人）的房源，五晚價格約為1169美元。換言之，透過Kindred換房的成本僅為Airbnb的一半左右。而比佛利山地區的酒店標準間基本每晚費用都在200美元以上，比住民宿昂貴許多。