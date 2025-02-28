好市多10元以下商品 這五款最值得入手

好市多10元以下最值得入手的五款商品，全是日常好物。（好市多官網，記者王若然／製圖）

好市多 有4.99美元的烤雞，也有1.99美元的熱狗套餐。然而，好市多的低價超值商品遠不止這些。有網站評選出了10元以下好市多商品中，最值得購入的五件商品是這些。

雅虎 新聞原因財經網站（gobankingrates.com）文章，評選出10元以下最佳單品前五名。這些商品包括：

Olde Thompson Kosher 海鹽，五磅裝售價6.49美元。海鹽是民眾日常生活中最常用的物品，不論是做飯、醃製食物還是用來清洗蔬菜，都是不可或缺的材料。這款海鹽非常實惠，是家裡常備物品。

蜂蜜磅燕麥杏仁麥片（Honey Bunches of Oats with Almonds Cereal），一盒中有兩大袋，共重50盎司，9.69美元，十分划算。在市面上很難買到能與該價格匹敵的燕麥。

Nutty & Fruity辣芒果，30盎司一袋售價9.99元，也是外出旅行、休閒娛樂的好零食。這款芒果為非轉基因食品，沒有色素，只有天然芒果。

好市多自營Kirkland有機蕃茄丁罐頭（Kirkland Signature Organic Diced Tomatoes），14.5盎司裝共八罐，售價9.99美元。相比新鮮番茄，這些罐頭番茄能夠保存更長時間，可以放在紅醬意麵中，增加番茄的風味。這款罐頭番茄來自加州 本地的有機番茄。

好市多自營Kirkland杏仁醬（Kirkland Signature Creamy Almond Butter），27盎司售價9.69美元。杏仁漿可以抹麵包、沾蔬菜、水果吃。杏仁醬富含優質脂肪和蛋白質，是民眾日常生活中可以常備的好物。