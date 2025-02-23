南加13歲男孩臥室自殺 疑因TikTok這款遊戲所致

南加州13歲男孩死亡，家人懷疑社交媒體影響。（示意圖取自Pexels/cottonbro studio）

KTLA電視台報導，南加州 一對夫婦認為他們的兒子，死於一場危險的社群挑戰遊戲，並警示家長留意孩子在社群和學校可能接觸到的風險。

小奧哈里 (Nnamdi Ohaeri Jr) 年僅13歲，是家中四個男孩中的長子，熱愛音樂和運動。男孩的父親奧哈里（Nnamdi Ohaeri Sr）說，兒子「很有幽默感，而且很機智。」

2月2日，男孩在臥室中死亡。小奧哈里的家人表示，這一天和以往的周日類似，大家一起度過。「我們回到家，他們洗澡，一起看葛萊美頒獎典禮」，奧哈里回憶，第二天早上，他們發現小奧哈里在房間裡失去意識。母親立即進行心肺復甦，父親則撥打911並衝向鄰居尋求幫助。

小奧哈里隨後宣布死亡，初步判定為自殺。

小奧哈里的父母認為，這無法理解，小奧哈里對未來充滿期待和興奮。父母調查和詢問周邊的人，發現小奧哈里了解過一款社群媒體 遊戲「昏迷挑戰」（Blackout Challenge）——孩子們設法屏住呼吸，直到因缺氧而昏倒。

悲痛欲絕的父母認為，這是唯一合理解釋。他們說，雖然小奧哈里沒有任何社群媒體帳戶，且他的手機有嚴格家長控制，但他可能從學校的其他學生處，了解到這款危險遊戲。

男孩的父母對兒子死亡的具體原因充滿疑問。他們表示，儘管一直以來，他們都盡全力教導孩子警惕外界危險，但現在心中充滿愧疚，「我們是否做得還不夠？是否應該更多了解這些危險？」他們希望小奧哈里的事件，能引起其他家長警覺，讓大家更加關注孩子在社群媒體和同學間可能接觸到的危險。

目前，TikTok 正面臨來自全球多名家長的提告，這些家長認為，TikTok的算法向孩子推送危險內容，他們的孩子在參與這一流行挑戰後不幸喪命。