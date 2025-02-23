我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件

台大畢業歌票選「上台大便」海放對手 句句唱入心坎

南加13歲男孩臥室自殺 疑因TikTok這款遊戲所致

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州13歲男孩死亡，家人懷疑社交媒體影響。（示意圖取自Pexels/cottonbro studio）
南加州13歲男孩死亡，家人懷疑社交媒體影響。（示意圖取自Pexels/cottonbro studio）

KTLA電視台報導，南加州一對夫婦認為他們的兒子，死於一場危險的社群挑戰遊戲，並警示家長留意孩子在社群和學校可能接觸到的風險。

小奧哈里 (Nnamdi Ohaeri Jr) 年僅13歲，是家中四個男孩中的長子，熱愛音樂和運動。男孩的父親奧哈里（Nnamdi Ohaeri Sr）說，兒子「很有幽默感，而且很機智。」

2月2日，男孩在臥室中死亡。小奧哈里的家人表示，這一天和以往的周日類似，大家一起度過。「我們回到家，他們洗澡，一起看葛萊美頒獎典禮」，奧哈里回憶，第二天早上，他們發現小奧哈里在房間裡失去意識。母親立即進行心肺復甦，父親則撥打911並衝向鄰居尋求幫助。

小奧哈里隨後宣布死亡，初步判定為自殺。

小奧哈里的父母認為，這無法理解，小奧哈里對未來充滿期待和興奮。父母調查和詢問周邊的人，發現小奧哈里了解過一款社群媒體遊戲「昏迷挑戰」（Blackout Challenge）——孩子們設法屏住呼吸，直到因缺氧而昏倒。

悲痛欲絕的父母認為，這是唯一合理解釋。他們說，雖然小奧哈里沒有任何社群媒體帳戶，且他的手機有嚴格家長控制，但他可能從學校的其他學生處，了解到這款危險遊戲。

男孩的父母對兒子死亡的具體原因充滿疑問。他們表示，儘管一直以來，他們都盡全力教導孩子警惕外界危險，但現在心中充滿愧疚，「我們是否做得還不夠？是否應該更多了解這些危險？」他們希望小奧哈里的事件，能引起其他家長警覺，讓大家更加關注孩子在社群媒體和同學間可能接觸到的危險。

目前，TikTok正面臨來自全球多名家長的提告，這些家長認為，TikTok的算法向孩子推送危險內容，他們的孩子在參與這一流行挑戰後不幸喪命。

社群媒體 TikTok 加州

上一則

送野生驢去德州 遭居民抵制 南加內陸更新安置計畫

延伸閱讀

流行／TikTok難民逃向小紅書 帶旺Duolingo

流行／TikTok難民逃向小紅書 帶旺Duolingo
寮國女入境LAX 綠卡被剪遭遣返

寮國女入境LAX 綠卡被剪遭遣返
收到帳單好意外 兩個小動作為她省下家中電費500元

收到帳單好意外 兩個小動作為她省下家中電費500元
你別離開我（全文完）

你別離開我（全文完）
你別離開我（八）

你別離開我（八）
你別離開我（七）

你別離開我（七）

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

2025-02-22 16:53
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

2025-02-16 18:05

超人氣

更多 >
網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法
3生肖晚年獨立自主 屬虎挑戰自我、他將累積豐厚財富

3生肖晚年獨立自主 屬虎挑戰自我、他將累積豐厚財富
竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
收到帳單好意外 兩個小動作為她省下家中電費500元

收到帳單好意外 兩個小動作為她省下家中電費500元