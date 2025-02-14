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中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論令親友痛心

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中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論親友痛心

記者劉子為/即時報導
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中國女留學生遇害後，其Instagram帳戶上卻遭遇了嚴重的網絡暴力。（截圖自受害者Instagram）
中國女留學生遇害後，其Instagram帳戶上卻遭遇了嚴重的網絡暴力。（截圖自受害者Instagram）

中國女留學生莊孟寒在聖塔克拉利塔（Santa Clarita）寓所遇害後，其Instagram帳戶卻遭遇了嚴重的網絡暴力。這些侮辱性的言論不僅令莊孟寒的親友和同學心寒，還引發了對如何保護已故者尊嚴的探討。

莊孟寒的Instagram帳戶公開可見，曾發布一些涉及個人表達的照片，這些照片在她過世後成為一些中國網民攻擊的目標，許多陌生人湧入她的帳戶，發表了如「巴西牛排」（形容中國女性廉價的貶義詞）、「簡單女孩」、「活該」等令人不堪的羞辱性評論。這些言論對死者極不尊重，也讓死者的親友和同學在悲傷中被二度傷害。

為了保護她的尊嚴，莊孟寒的朋友們努力向Instagram申請將她的帳戶紀念化（memorialize）。這一功能可以將帳戶設為僅限好友查看，防止陌生人繼續訪問和發表侮辱性評論。然而，儘管他們多次申請並且兩天過去，Instagram依然未對該帳戶進行任何紀念化處理，多位申請者反應系統顯示「操作過於頻繁，請稍後再試」。

莊孟寒的一位同學表示，當事件公開後，他們非常擔心會有更多人進行人肉搜索，並前往她的Instagram帳戶進行不當評論。因此他們希望能夠為她設立紀念化帳戶，以防止更多陌生人進入並對她進行羞辱。她指出，目前已經有大量中國網民涌入莊孟寒的Instagram帳戶，留下了極其不尊重的評論，令人痛心。

該同學表示無法理解，為何Instagram在該事件上新聞後仍未採取行動，為何這樣一個保護死者尊嚴的功能，竟然如此緩慢處理。她說，「現在就算要把她的帳戶紀念化，但也為時已晚，因為該帳戶已經吸引了2萬名陌生人進來，這些人已經看到了她的所有內容。」本報記者聯繫了Instagram的公關團隊，詢問為何紀念化操作進展緩慢，以及如何才能有效保護已故者的尊嚴。截至發稿時，Instagram尚未對此作出回應。

莊孟寒的友人呼籲，除了社交媒體平台能快速有效地保護已故者的帳戶外，警方、媒體和社會也應更加重視對受害者隱私和尊嚴的保護。他們希望能夠儘快看到Instagram對此帳戶的處理，讓她的社交媒體空間成為悼念她的地方，而不是成為遭受辱罵的戰場。

目前，莊孟寒命案仍在調查中，警方已鎖定一名亞裔男嫌疑人，並提供2萬美元懸賞金徵求線索。

死者朋友正在向Instagram申請將她的帳戶紀念，但多位申請者反應系統顯示「操...
死者朋友正在向Instagram申請將她的帳戶紀念，但多位申請者反應系統顯示「操作過於頻繁，請稍後再試」。（受訪者提供）

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