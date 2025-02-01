台南燈會空降聖蓋博 燈籠藝術融入在地文化
璀璨花燈點亮南加州夜空！2025年聖蓋博台灣燈會1日隆重登場，為期兩天的盛會不僅延續台灣燈會傳統，更展現台灣工藝之美。現場數百盞紅燈籠高懸，伴隨著精彩的文化表演與台式美食飄香，吸引大批民眾共襄盛會，為農曆春節增添濃厚節慶氣氛。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組林宜錚組長介紹，聖蓋博市首次獲得台灣觀光署授權展出的元宵花燈。本次展出的作品均來自2024年台南燈會，其中以衝浪螃蟹造型燈及花束造型燈最受歡迎，完美融入聖蓋博的在地氣氛。觀光組更別出心裁地設置兩個特色攤位，以棒球九宮格遊戲與民眾互動，獲勝者可獲得精美小提燈及特別設計的棒球紀念徽章。林組長也熱情邀約美國民眾，可提前規畫前往12日至23日在桃園高鐵特區舉辦的台灣燈會。
中華航空美洲地區行銷協理張邱驊強調，華航作為台灣主要航空公司，長期致力於推廣台灣與中華文化。他表示，台灣燈會在觀光署推動下已行之有年，很高興見到聖蓋博市參與推廣燈會文化。華航將持續在北美地區推動文化活動，並協助旅客透過台灣門戶，連結東南亞旅遊，展現華航作為區域航空領導者的優勢。
萬豪建築執行長Alvin Li表示，此次燈會堪稱華人界的一大盛事，充分展現了世界日報、聖蓋博市政府與在地商家的合作精神。作為戰略聯盟夥伴，萬豪建築感謝聖蓋博市與世界日報的信任與支持。他承諾將持續提供最優質的產品、服務與營銷計畫，回饋給聖蓋博市的消費者，並期待未來能與世界日報及市政府建立更深層的合作關係。
活動現場瀰漫濃郁的台灣氛圍，鹹酥雞、臭豆腐等地道台式小吃香氣四溢。觀光組的互動遊戲攤位更是人氣爆棚，吸引大批民眾排隊參與，爭相獲得別具特色的蛇年小提燈，為活動增添歡樂氣氛。駐洛杉磯台北經文辦事處處長紀欽耀夫婦等多位僑界重要人士也到場共襄盛舉，展現對推廣台灣文化的支持。
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聖蓋博燈會開幕 大花燈小燈籠吸人潮
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