台南燈會空降聖蓋博 燈籠藝術融入在地文化

張邱驊表示，華航將持續推動台灣與中華文化在北美的交流，並透過燈會等活動加深國際旅客對台灣的認識與興趣。（記者張庭瑜/攝影）

璀璨花燈點亮南加州夜空！2025年聖蓋博 台灣燈會1日隆重登場，為期兩天的盛會不僅延續台灣燈會傳統，更展現台灣工藝之美。現場數百盞紅燈籠高懸，伴隨著精彩的文化表演與台式美食飄香，吸引大批民眾共襄盛會，為農曆春節增添濃厚節慶氣氛。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光 組林宜錚組長介紹，聖蓋博市首次獲得台灣觀光署授權展出的元宵花燈。本次展出的作品均來自2024年台南燈會，其中以衝浪螃蟹造型燈及花束造型燈最受歡迎，完美融入聖蓋博的在地氣氛。觀光組更別出心裁地設置兩個特色攤位，以棒球九宮格遊戲與民眾互動，獲勝者可獲得精美小提燈及特別設計的棒球紀念徽章。林組長也熱情邀約美國民眾，可提前規畫前往12日至23日在桃園高鐵特區舉辦的台灣燈會。

中華航空美洲地區行銷協理張邱驊強調，華航作為台灣主要航空公司，長期致力於推廣台灣與中華文化。他表示，台灣燈會在觀光署推動下已行之有年，很高興見到聖蓋博市參與推廣燈會文化。華航將持續在北美地區推動文化活動，並協助旅客透過台灣門戶，連結東南亞旅遊，展現華航作為區域航空領導者的優勢。

萬豪建築執行長Alvin Li表示，此次燈會堪稱華人界的一大盛事，充分展現了世界日報 、聖蓋博市政府與在地商家的合作精神。作為戰略聯盟夥伴，萬豪建築感謝聖蓋博市與世界日報的信任與支持。他承諾將持續提供最優質的產品、服務與營銷計畫，回饋給聖蓋博市的消費者，並期待未來能與世界日報及市政府建立更深層的合作關係。