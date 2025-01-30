我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

大型科技股陸續發布財報 道指漲逾160點

洛杉磯華人議DC空難：飛機降落時風險最高

記者張宏/洛杉磯即時報導
一架小型飛機29日晚間墜毀於華盛頓雷根國際機場附近波多馬克河。(美聯社)
一架小型飛機29日晚間墜毀於華盛頓雷根國際機場附近波多馬克河。(美聯社)

華盛頓DC雷根機場（DCA）29日晚間發生的軍用直升飛機撞上降落的民航飛機事故，引發洛杉磯民眾討論。大家都為死者惋惜，有人詬病DCA機場民用和軍用飛機混搭有安全隱患，有人表示以後去華盛頓要避開在DCA降落，還有人認為直升機駕駛和空管都有責任。

華人包機業者Karena表示，預計調查會著重在陸軍直升飛機和空管是否失職。DCA機場非常嚴格，商務包機都無法降落，只能降落在臨近的Dulles機場。整個機場從地面到1萬呎都屬於最繁忙的B空域，裡面更包含幾個禁飛區，所有飛機都有特別的入場流程，以這個情況來看，PSA Airline營運的這架美航5342航班飛機是照著導航系統指令入場降落。同時陸軍直升飛機的駕駛員也不是菜鳥，當時雖然是在執行訓練航班，但主駕駛有1000小時以上的飛行經驗，副駕駛也有500個小時以上經驗，只是不確定他們飛行這架型號的直升飛機是多少時間。

華人鹿強曾在飛機製造業工作，他每次去華盛頓都會選擇DCA機場降落。他說，華盛頓有多個機場，DCA是最方便的，距離市中心只有15分鐘到20分鐘。同時也是美國空中管制最嚴格的，聯邦大樓都在附近，但機場地方比較小且年代比較久遠，軍用直升飛機又特別多，空中環境比較複雜。

鹿強說，他對民航比較了解，如果是兩架民航飛機之間就不太可能發生這樣狀況，因為民航飛機之間有空中防撞系統（Traffic Collision Avoidance System，簡稱TCAS），兩架飛機處在不安全距離時，飛行就變成自動操作，強迫雙方轉向，避免碰撞。但他不知道軍用飛機是否也有這個功能，但事故證明軍用和民用飛機系統之間沒有交流，至少系統是不同的。

鹿強認為，這起事故空管也有責任。既然目視可見，空管在緊急情況下應該直接下達指令，而不僅是描述，也許是覺得直升飛機轉彎下降很靈活，應該能夠免於碰撞，但是，防不勝防。相信事故發生後，各方都會吃一塹長一智。他下次去華盛頓還是會選擇在DCA降落。其實，大部分空難發生在機場，因為地面相撞機率更高，飛機最危險是起飛和降落，而降落比起飛更危險。

華人 洛杉磯

上一則

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

下一則

南加鬧市區隨機持刀劃臉 受害女慘痛 同伴嚇壞

延伸閱讀

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況
美航空難 華府消防首長：撞機事故研判無人生還

美航空難 華府消防首長：撞機事故研判無人生還
美媒：美航空難恐有很多罹難者 現已尋獲逾30具遺體

美媒：美航空難恐有很多罹難者 現已尋獲逾30具遺體
美航空難恐已19死 前世界冠軍俄國滑冰教練傳在機上

美航空難恐已19死 前世界冠軍俄國滑冰教練傳在機上
華府機場附近飛機相撞 BBC：已打撈到19具遺體

華府機場附近飛機相撞 BBC：已打撈到19具遺體
華府客機撞軍機至少18死 盤點美國近30年重大空難

華府客機撞軍機至少18死 盤點美國近30年重大空難

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
好市多4.99美元一隻的烤雞，若沒賣完，會怎樣處理？（Costco臉書）

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

2025-01-23 19:27
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

2025-01-28 21:47
「小紅卡」需求旺盛，當局提醒社區面對移民執法，哪些是可以維護的合法權利。（KTLA5）

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

2025-01-28 14:00
野火爆發後，Arcadia mall一家華人餐廳拒收現金。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？

2025-01-23 20:52
洛杉磯北部山區休斯大火迅速蔓延，超過5萬人被疏散或警告，消防隊全力控制火勢。（讀者提供）

休斯大火5萬人接撤離令 華人目睹天空灰紅

2025-01-23 16:39

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
科學家揭3食物帶菌風險高「自己絕不吃」 第三種易染諾羅恐致命

科學家揭3食物帶菌風險高「自己絕不吃」 第三種易染諾羅恐致命
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
網讚好市多這品牌清潔布最好用 內行人透露1招秒變新

網讚好市多這品牌清潔布最好用 內行人透露1招秒變新