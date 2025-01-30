洛杉磯華人議DC空難：飛機降落時風險最高

一架小型飛機29日晚間墜毀於華盛頓雷根國際機場附近波多馬克河。(美聯社)

華盛頓DC雷根機場（DCA）29日晚間發生的軍用直升飛機撞上降落的民航飛機事故，引發洛杉磯 民眾討論。大家都為死者惋惜，有人詬病DCA機場民用和軍用飛機混搭有安全隱患，有人表示以後去華盛頓要避開在DCA降落，還有人認為直升機駕駛和空管都有責任。

華人 包機業者Karena表示，預計調查會著重在陸軍直升飛機和空管是否失職。DCA機場非常嚴格，商務包機都無法降落，只能降落在臨近的Dulles機場。整個機場從地面到1萬呎都屬於最繁忙的B空域，裡面更包含幾個禁飛區，所有飛機都有特別的入場流程，以這個情況來看，PSA Airline營運的這架美航5342航班飛機是照著導航系統指令入場降落。同時陸軍直升飛機的駕駛員也不是菜鳥，當時雖然是在執行訓練航班，但主駕駛有1000小時以上的飛行經驗，副駕駛也有500個小時以上經驗，只是不確定他們飛行這架型號的直升飛機是多少時間。

華人鹿強曾在飛機製造業工作，他每次去華盛頓都會選擇DCA機場降落。他說，華盛頓有多個機場，DCA是最方便的，距離市中心只有15分鐘到20分鐘。同時也是美國空中管制最嚴格的，聯邦大樓都在附近，但機場地方比較小且年代比較久遠，軍用直升飛機又特別多，空中環境比較複雜。

鹿強說，他對民航比較了解，如果是兩架民航飛機之間就不太可能發生這樣狀況，因為民航飛機之間有空中防撞系統（Traffic Collision Avoidance System，簡稱TCAS），兩架飛機處在不安全距離時，飛行就變成自動操作，強迫雙方轉向，避免碰撞。但他不知道軍用飛機是否也有這個功能，但事故證明軍用和民用飛機系統之間沒有交流，至少系統是不同的。

鹿強認為，這起事故空管也有責任。既然目視可見，空管在緊急情況下應該直接下達指令，而不僅是描述，也許是覺得直升飛機轉彎下降很靈活，應該能夠免於碰撞，但是，防不勝防。相信事故發生後，各方都會吃一塹長一智。他下次去華盛頓還是會選擇在DCA降落。其實，大部分空難發生在機場，因為地面相撞機率更高，飛機最危險是起飛和降落，而降落比起飛更危險。