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南加伍蘭岡髮型師命案 妻否認與情夫謀殺親夫

洛杉磯訊
涉嫌謀殺髮型師丈夫案進入審理第二天，被告塞門蒂利（左）和丈夫法比奧（Fabio Sementilli）生前合影。（abc7電視台）
涉嫌謀殺髮型師丈夫案進入審理第二天，被告塞門蒂利（左）和丈夫法比奧（Fabio Sementilli）生前合影。（abc7電視台）

洛杉磯縣伍蘭岡（Woodland Hills）發生的知名髮型師命案29日進入審理第二天，被告妻子塞門蒂利（Monica Sementilli）辯方首度承認婚外情，但否認與情夫共謀殺害丈夫。檢方指控她為主謀，不僅密謀殺害丈夫謀取保險金，更在案發後仍與情夫約會，該情夫已認罪並被判無期徒刑。

現年53歲的塞門蒂利被控2017年1月23日，在洛杉磯縣伍蘭岡自宅後院謀殺49歲丈夫法比奧（Fabio Sementilli）。法比奧生前是加拿大知名髮型師，後轉任威娜（Wella）公司高管，檢方指控她涉嫌謀殺及共謀，並加重罪名為「預謀殺人」及「為財謀殺」等，而案發時兩人結婚近20周年。

洛縣助理地檢官西爾弗曼（Beth Silverman）指出，塞門蒂利是「幕後黑手」，為與情夫貝克（Robert Baker）在一起並謀取財產而殺夫。檢方出示證據顯示，兩人不僅有親密關係，更曾傳送數百張裸照並與他人發生多角關係。此外，塞門蒂利在鏡子上曾寫下「貝克夫人」，並在獄中信件中頻繁使用此稱謂。

辯方律師伯克則強調，塞門蒂利雖與前軍事警察、球拍球教練貝克有婚外情，但並未涉及殺夫陰謀。她指出，貝克「魅力十足，擅操縱人心」，在塞門蒂利拒絕離婚後，私自策畫殺害法比奧。辯方還指出，塞門蒂利並非保險唯一受益人，且「若想結束婚姻，離婚對她更有利」。

值得注意的是，案件另外兩名涉案人均已認罪。貝克去年7月認罪並被判無期徒刑，另一涉案人奧斯汀（Christopher Austin）本月也同意認罪作證，換取16年至無期徒刑。

案發當天是塞門蒂利16歲女兒發現父親陳屍後院。警方也在現場發現貝克血跡，並查出兩人長期透過加密軟體聯繫。塞門蒂利自2017年6月被捕以來，已羈押超過7年，若罪名成立將面臨無期徒刑且不得假釋。

目前案件審理仍在進行，檢方將陸續提交更多證據，試圖證明塞門蒂利才是整起謀殺案的「主謀」，而辯方則堅稱她無罪，並將挑戰檢方指控的可信度。

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