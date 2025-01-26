慈濟持續救援洛杉磯野火災民 發現金卡、急救物資
慈濟美國總會25日與26日，分別在慈濟聖谷愛滿地聯絡處（San Gabriel Valley Service Center）與慈濟西洛杉磯聯絡處（West Los Angeles Service Center），再度發放野火災民所需的急救物資，幫助當地受災居民渡過難關。火災發生後，慈濟共發放現金卡超過26萬5000美元，惠及超過1120名災民。
視頻來源：記者趙健
活動當天，災民一早來到發放現場，等待領取援助物資，包括現金卡、清潔用品、食物及衣物等生活必需品。截至26日，慈濟美國總會已經發放超過26萬5000美元的現金卡，涵蓋251戶家庭、1120人受益。
災民們除能領取到急用的物資和財務支援外，還能在現場獲得心理關懷。在慈濟聖谷愛滿地服務中心，有專門的志工為災民提供心靈慰藉，聆聽他們的故事，並透過對話了解他們的需求與困難。現場不少災民分享失去家園的經歷時，情緒激動、淚流滿面。此外，現場還特別設置祈福牆，災民可在紙上寫下內心的祈願與祝福，並將心聲貼到牆上，向佛祖祈求庇佑。這給正在經歷苦難的災民，提供心靈慰藉，災民們表示，「在這裡感受到並不孤單，獲得愛與希望的力量」。
一位來自洛杉磯警局的警察也在現場接受幫助，他哽咽表示，「以前我總是幫助別人，沒想到今天反而成被幫助的對象...這段時間我幾乎從未哭過，但今天面對這樣的人群，這麼多愛心，真的忍不住。」現場仍有災民被火災的陰霾所籠罩，一位來自弗吉尼亞的母親分享經歷，她原本是來洛杉磯看望女兒與女婿，和他們一起度過聖誕節和跨年，卻不料突如其來的野火，讓滿載美好的家園瞬間化為灰燼，「我至今還是無法回憶火災的經過」。
為讓無法親自到場的災民也能得到幫助，慈濟還提供線上登記服務，網址為https://tzuchi.us/offices/hq/la-wildfire-relief-application。慈濟自1月11日起，已展開「馳援洛杉磯縣世紀山火」募心募愛行動，獲得善心大德支持承諾200萬美元的「等額捐款」（matching fund），這代表每一元善款，將倍增成兩元，讓愛與關懷更有力量。欲捐款支持災民，請訪問慈濟捐款網站https://donate.tzuchi.us/zh/cause/lawfire/
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