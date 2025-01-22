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驚魂╱巨大冰塊從飛機掉落 砸穿洛城民宅臥室天花板

洛杉磯訊
巨大冰塊從飛機上掉下來，砸穿居民臥室的天花板。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）
巨大冰塊從飛機上掉下來，砸穿居民臥室的天花板。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

一對洛杉磯夫婦提告捷藍航空公司（JetBlue），稱巨大冰塊從該航司的飛機上掉下來，砸穿他們家臥室天花板，這對夫婦要求航空公司賠償100萬美元。

根據商業內幕(Business Insider)報導，洛杉磯居民Michael Reese和Leah Ferrarini夫婦，1月早些時候提告。訴狀稱，2024年1月，捷藍航空一架從洛杉磯飛往紐約的空客A321型航班，從他們英格伍（Inglewood）家上空飛過，當時兩人都在家。事發當晚8時左右，一塊「西瓜大小」的冰塊，直接砸破臥室上方天花板。警消均趕到現場，聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration, FAA）也對此事展開調查。

Reese夫婦表示，事情發生後，他們罹患失眠症，再也無法安然入睡，每當有飛機從家上空飛過，夫婦二人就會感到恐懼，但他們家所處位置，每5分鐘就有一架飛機飛過。當事人希望搬離長久以來安居的住所，因為在家里已不再感到安全。

聯邦航空管理局調查發現，捷藍航空的這架飛機，在出事的六個月前，就發現飲用水問題。 2023年8月，同一架A321飛機掉落冰塊，疑似砸在麻州（Massachusetts） 一戶居民家中。

訴訟稱，這起事故發生10天後，該航司對飛機飲用水系統進行檢查，發現閥門（Valve flange）未對準，導致泄漏。原告夫婦指捷藍航空存在疏忽和非法侵入，其中非法侵入的原因是，「他們沒有授權捷藍航空的大冰塊，進入住宅或造成損害。」

Reese夫婦要求該航司賠償精神損失費30萬美元，疼痛、折磨及因此造成的不便賠償費30萬，醫療費4萬，以及財產損失36萬，共計100萬美元；他們還要求捷藍航空承擔包括律師費在內的訴訟費用。

捷藍航空律師在提交給法院的答覆中表示，該航司對此事件不承擔責任，其行為「符合法規、政府規定和行業標準。」捷藍航空一位發言人向媒體表示，「安全是捷藍航空的首要任務，指導著我們所做的一切」，並補充，由於訴訟仍在進行，不會對此事發表其他評論。

洛杉磯 麻州 失眠

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